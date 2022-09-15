〈美股早盤〉升息擔憂揮之不去 主要指數開低

美國周四（15 日）公布一連串經濟數據皆顯示出經濟仍展現韌性，加深投資人對聯準會（Fed）為平抑通膨而在下周激進升息的擔憂，美股開低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.2%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌 0.2%。

美國勞工部今公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 21.3 萬人，較前次修正後的 21.8 萬減少 5,000 人，低於市場預期的 22.6 萬人，已連五周下降，創今年 6 月來新低，表明儘管經濟前景不確定、聯準會（Fed）努力收緊貨幣政策的情況下，就業市場依然健康。

另外，同日公布的美國 8 月零售銷售月增率報 0.3%，略優於預期的 0.2%，修正前值為 - 0.4%，但 8 月核心零售銷售月增率報 - 0.3%，不及預期的 0.1%，前值為 0.4%。

美國零售數據被市場看重，是因為美國大約 70% 的經濟成長是靠消費拉動的，而零售銷售更是占消費中的四成，所以零售銷售數據對於判定美國經濟現狀和前景具有重要的指導作用。

隨着美國經濟陷入技術性衰退期以及 Fed 持續升息，美國消費邊際增速放緩，美國各大零售進口商對美國消費預期並不樂觀，近期大幅削減零售訂單。

與此同時，紐約與費城聯準銀行公布的 8 月製造業指數均為負值，顯示產業萎縮。不過紐約製造業指數從 8 月的 - 31.3 大幅改善至 - 1.5，遠優於預期的 - 13，然而，費城製造業指數意外下滑至 - 9.9，遠遜於預期的 2.8，前值為 6.2。

目前市場將把將焦點轉向下周的 Fed 會議決策，市場普遍預估將升息 3 碼（75 個基點），另外也有部分人士認為有升息 4 碼（100 個基點）的可能。截稿前，根據芝商所（CME）FedWatch 工具，升息 3 碼的機率為 80%，升息 4 碼的機率為 20%。

截至台北時間周四（15 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Nordstrom(JWN-US) 早盤上漲 3.39%，至每股 18.59 美元

諾斯壯（Nordstrom）百貨公司獲華爾街投行 Jefferies 青睞，將該公司股票評等從「持有」（Hold）上調至「買入」（Buy），激勵盤前股價漲近 3%。Jefferies 稱，年輕與經濟條件較好的消費者將替衣櫃大舉增添新衣，而諾斯壯可望從中受惠。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 4.28%，至每股 233.71 美元

Netflix 盤前上漲 2.5%，主因是投行 Evercore ISI 將其股票評等從「符合大盤」（in line）上調至「優於大盤」（outperform）。該投行認為，基於 Netflix 計畫中的廣告方案與打擊寄生用戶限制有提升營收的可能。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 1.28%，至每股 248.99 美元

微軟以 690 億美元收購動視暴雪 (ATVI-US) 的收購案將面臨英國反壟斷監管機構（CMA）進一步調查，主因是微軟先前的說明並未能緩解當局對反市場競爭擔憂。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月進口物價指數月增率報 -1%，預期 - 1.2%，前值 - 1.5%

美國 8 月進口物價指數年增率報 7.8%，前值 8.8%

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 22.6 萬，前值 21.8 萬

美國上周續領失業金人數報 140.3 萬，預期 147.5 萬，前值 140.1 萬

美國 8 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 -0.4%

美國 8 月核心銷售月增率報 - 0.3%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 8 月零售銷售年增率報 9.37%，前值 10.3%

美國 8 月工業生產月增率報 - 0.2%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國 8 月紐約 Fed 製造業指數報 - 1.5，預期 - 13，前值 - 31.3

美國 8 月費城 Fed 製造業指數報 - 9.9，預期 2.8，前值 6.2

華爾街分析：

ActivTrades 的分析師 Pierre Veyret 表示，市場似乎搖擺不定，一方面是受流動性緊縮環境下揮之不去的宏觀威脅支撐看空情緒影響，另一方面是繼續壓住通膨觸頂的逢低進場買家。

他稱，在周二的拋售後，大多指數並未出現強勁而顯著的看漲修正，而是繼續以波動的方式橫盤交易，這凸顯在美國今日公布新一批數據、明日歐盟通膨報告，以及下周 Fed 利率會議決定前的觀望情勢。

企業諮詢公司 AirGuide 的主管 Michael Langford 表示，Fed 需要對經濟體系進行有力的衝擊，升息 4 碼（100 個基點）的可能性非常大。倘若真的升息 4 碼，金價將跌破每盎司 1,680 美元關卡。