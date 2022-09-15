通膨壓力難擋 選股繼續選強

美國 8 月消費者物價指數下降幅度不如市場預期，通膨有減緩是好事，但速度太難就很難讓市場情緒有太大變化，對於高通膨、快速升息的預期甚至惡化，也使國際股市近期再度回檔。

筆者連續幾週提醒到，對於行情要有出現轉折或是反彈力道消退的準備，目前來看都還是朝著這個方向走，而操作策略也是需要調整。兩週前我們就提到可多留意具有補漲空間或是相對強勢的高檔多頭股，兩週前《無懼國際股市修正 強勢股走自己的路》文中提到的中鼎及上週《選完就發動！空方行情操作》文中提的智伸科都是這樣的標的。

撰文時間為九月中，台股看起來短線反彈又告一段落，進入低檔整理階段，這種時候筆者建議可以延續近期我們談的這種強勢股方向去選，畢竟量能遲遲無法放出下，還是從已經有發動的個股著手，資金投入效率會更好，缺點就是空間或許已經反應不少。

今天來看 (2360-TW) 致茂。

致茂提供電腦及週邊設備軟硬體、電腦自動化測試系統、電子測試儀器、信號產生器、電源供應器及通信電源供應器材等相關產品。去年營運比重上，量測儀器設備佔 77%，特殊材料佔 16%，自動化運輸工程設備佔約 4.5%。

首先，現階段的選股方向，營運一定是需要有利多，畢竟在多數產業面臨景氣不佳的狀況下，還是要有基本面來維繫人氣。致茂近期營收表現優異，7 月份營收 20.56 億元，創下 4 年來的新高，主力產品量測儀器設備上，受惠多項高成長產業帶動，像 HPC、車用、5G 等，而海外子公司營收成長強勁也是推升力道。8 月營收 23.12 億元年增 63%，繼續創下波段新高，雖然在營收公布後短線股價開高走低，但後幾天再度推動股價創高，維持強勢格局。

在未來產品布局方向上，致茂除了在半導體、HPC、5G 通訊等產品外，會增加智慧網路系統、工業用智能設備、醫療照護等產品，朝向未來高齡化、各種自動化、物 / 車聯網的趨勢前進，發展方向沒什麼疑慮。

後續展望部分，可以看到致茂營收是下半年才開始往上拉，因為目前半導體相關訂單需求穩健，其主要出貨產品較不受消費性電子的需求下滑影響，所以若開始走平沒有持續創高，相對多數電子股而言，都算是表現優異；加上電動車電池芯需求也強勁，車電相關測試需求也會是年底前使營運維持高檔的助力，致茂也預期明年車電相關產品比重也會有顯著成長，從 2X% 達到 3X%，營運有望搭著正確的產業趨勢成長。

短期股價已反應營收表現而拉高，這個位置分享個股也應該要立即追價，而是觀察後續是能走沿短期均線慢慢墊高、拉高後橫向整理再攻、或是拉高後壓回技術面重要支撐再重新攻擊等不同狀況，以決定何時進場。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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