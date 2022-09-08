選完就發動！空方行情操作講究效率！

本專欄一週前提到，目前市場態度對於台股比較不利的情況，台股後續也向下走跌，因此近期我們更加強調選股調整的重要性；而永誠資產管理處於上週《無懼國際股市修正 強勢股走自己的路》一文中介紹的 9933 中鼎，更是在台股下跌破底之際，逆勢突圍向上創高。

9 月初提到中鼎，因市場對環境有利工程重視程度提高是長線利多，潛在訂單有助其營運穩健成長，同時具有還不差的殖利率，在未來工程商機能見度高的情況下，搭配先前我們提出現階段盤勢修正下適合的選股方向，預期波段仍有空間可期待。

中鼎於分析報告出據後的兩天，股價即強勢上漲了 9.53%，相對於加權指數來說非常強勢。

不過要注意，不是抗跌強拉後才要追進，畢竟在市場偏空的行情下，買單拉抬後也很有可能會被打回來，像先前我們也是提及 3665 貿聯 - KY 後，股價強勢上攻，最近幾天也受大盤拉回影響而回到短線起漲點附近，因此一定要有主動獲利了結的心態，筆者近期在分享個股上，也是會較偏向短期行情的角度出發。

今天來聊聊 (4551-TW) 智伸科。

智伸科與中鼎在分享時最大的差異，就是一個未發動，一個已發動。

發動的會不會後續行情機會小一點？或許會，但可以更強化資金效率，畢竟近期台股正面臨持續破底的風險，雖在中秋連假前夕出現反彈，但也還沒回補短線空方缺口，因此尚不能鬆懈。

智伸科是精密金屬零組件加工廠商，今年 Q1 主要產品比重可分為汽車產業 (50%)、硬式磁碟機 (15.5%)、醫療器材 (11%)、運動產業 (18%)。過去智伸科汽車相關比重較高，109 年在 60% 以上，近年來積極增加醫療器材領域，這塊營收上半年就成長了將近 8 成，幾乎已經確定達到原先經營層預期今年醫療這塊有 50% 以上的成長。

智伸科 Q2 營收部分是小幅季減，跟中國車廠停工關係較大，Q3 也屬於產業淡季，不過 8 月營收公布為歷史次高，月增 6.56% 年增 19.07%，表現優異，主要是受惠醫療相關產品出貨增加貢獻，也是激勵 9/7 台股大跌時，股價還能上漲超過 6% 的原因。

從幾個主要經營的產業方向來看，首先是汽車產業，在明後年疫情影響漸漸退去後，全球車市預期會回到疫情前的銷售水平，而在多國積極朝向淨零碳排的路上，未來電動車依舊會是個高度年複合成長率的產業，勤業眾信預估未來 10 年 CAGR 超過 25%，對於智伸科目前最大的營運比重來說，也會增加其主要產品汽車剎車安全系統、燃油零部件、缸內直噴引擎等需求。

運動產業部分，智伸科主要做的是高端越野腳踏車、電動自行車之前叉及避震系統，先前我們提過巨大時有強調電動自行車的成長動能，Data Bridge Market Research 預計電動自行車到 2029 年市場將達到 1029.7 億美元，從 2022 到 2029 年複合年增長率達 10.30%。

另外智伸科營收占比約一成的醫療器材領域，近期此產業也有相當高度成長率，因為高齡化環境下，慢性病患者比重增加，新興市場也會有高度醫材需求上升，Market Research Future 預計到 2027 年會有 23% 以上年複合成長率。

從營運具備良好展望，股價也屬於高檔整理後，位在高檔區間相對下緣處，下檔空間預期有限，搭配短期股價吸引買氣，為在台股局勢不明朗下，仍可關注的方向之一。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

「永誠資產管理處」

是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」

20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務

讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞

從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」

你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶ ▶ ▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶ ▶ ▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▶ ▶ ▶認識永誠資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。