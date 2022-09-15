〈2022半導體展〉凌陽22奈米新品導入中、日兩大車廠 將陸續貢獻營收

IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 今 (15) 日表示，今年推出的新一代 22 奈米 SOC，已獲得中、日系兩大車廠導入，預計今年下半年到明年上半年將陸續進入量產，可望挹注營收，且入門 SOC 目前在全球需求也穩健，有助整體營運表現。

凌陽表示，隨著汽車未來走向智慧化與自動化，公司為滿足客戶，也推出新一代 SOC，可結合 IVI(車用資訊娛樂系統) 與 AVM(環景影像系統)，將儀錶板、主控台與 ADAS 系統整合，客戶接受意願相當高，也陸續導入車款中。

此外，凌陽也將先前深耕已久的聲霸 (Soundbar) 技術導入車用領域，透過附帶演算法的 DSP(音效處理器)，強化駕駛與乘客的音感體驗，期望直接「把客廳搬到車內」，成為名符其實的智慧座艙。

凌陽除了佈局中高階外，入門 SOC 為長期營收主要來源，目前需求也穩健，凌陽與全球大品牌合作，如 Pioneer、JVC 等，目前在北美地區入門市場的市佔率高達 7-8 成，相關需求現階段也平穩。

至於產能方面，凌陽明年產能都已經與供應商談定，且即便台積電 (2330-TW)(TSM-US) 漲價，凌陽也可以將增加成本反應給客戶，進一步維持獲利表現。