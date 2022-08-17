〈凌陽集團法說〉車用後裝市場訂單佳 下半年需求維持高檔

老牌 IC 設計廠凌陽 (2401-TW) 今 (17) 日召開集團法說會，凌陽表示，由於中國封城影響車用前裝市場，客戶拉貨力道趨緩，不過，後裝市場客戶仍照規劃進貨，整體下半年客戶拉貨力道可望持平上半年，維持相對高檔。

凌陽指出，公司目前共三大產品線，包括車用、Audio 與 DVD，其中，車用產品隨著儀表板越來越數位化，已將既有主控台、ADAS 產品一同整合，也推出新一代 SOC，採用 22 奈米製程。

凌陽表示，22 奈米新品已獲 1 家中國車廠採用，且進入試量產階段，凌陽也打進台系一線供應商，進一步導入日系車廠，預計明年上半年試量產，也持續開發新客戶。

此外，隨著電視越來越薄，聲霸 (Soundbar) 需求也提升，凌陽 SOC 晶片可提供 3D 音效體驗與沉浸式情境等，獲各大品牌採用，依全球前 10 大品牌來看，凌陽去年已打進 5 家，今年預計再新增 2 家，成為全球聲霸 SOC 的主要供應商。

展望下半年，凌陽坦言，前裝客戶受中國清零政策影響，客戶拉貨速度放緩，不過訂單並未取消、而是遞延，後裝市場客戶則照計畫拉貨，需求相當正面，兩相消長下，下半年車用業績可望維持上半年水準。

聲霸方面，儘管產品為消費性需求，不過，凌陽與全球品牌合作，產品定位為中高階市場，整體需求仍相當穩健，下半年業績還可優於上半年，受全球大環境影響小。