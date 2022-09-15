BeautyHealth計畫在2025年前將業務擴大一倍

BeautyHealth (SKIN-US) 周四 (15 日) 表示，隨著有錢客戶推動護膚品銷售，其旗艦產品 HydraFacial 皮膚護理設備的需求增加，計劃到 2025 年時業務規模將可擴大一倍。

受通貨膨脹影響的消費者正在改買美容產品和服務等小型奢侈品，以在疫情中繼續對健康和保健保持關注。

這是該公司首度公布長期目標，BeautyHealth 預測 2025 年的淨銷售額為 6 億美元至 7 億美元，高於去年的 2.601 億美元。

CEO 史坦列克 (Andrew Stanleick) 表示，「BeautyHealth 正處於這個龐大且不斷成長的產業真正令人興奮的交叉點：美容、美學、健康和健康。」「讓我們真正受益的是所有地區在美容、健康和保健方面的實質社會轉變，而疫情加速了這個轉變。」

除了在經濟衰退期間美容需求維持韌性外，BeautyHealth 還受益於相對富裕的客戶群，平均家庭年收入為 94000 美元。

該公司在其 16 個直接市場約 50 萬家醫療、水療和酒店機構的滲透率約為 5%，並計劃透過其 HydraFacial 外送體系進入更多市場。

品牌知名度和收購互補業務也是公司的重點領域。

總部位於加州長灘的 BeautyHealth 已經與酒店業者萬豪國際 (MAR-US)、化妝品零售商 Ulta Beauty (ULTA-US) 和醫療保健連鎖店 Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery 合作。

該公司表示，其與 LVMH 旗下美容連鎖店絲芙蘭 (Sephora) 的合作明年將擴展到亞太地區，該區是護膚品公司的主要成長動力來源。

它還預計到 2025 年，調整後的核心收益 (EBITDA) 獲利率將增加 2 倍達到 25% 至 30%，而去年為 12.6%。