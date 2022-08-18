盛達第二座儲能系統通過台電測試 成首間AFC代理聚合商

近年積極布局儲能的電源供應器廠盛達 (3027-TW) 今 (18) 日宣布，宜蘭頭城第二座 2.3MW dReg 調頻備轉儲能系統，正式通過台電 AFC 通訊及執行能力測試，並正式加入台電電力交易平台 (AFC) 投標，成為國內第一家聚合併網型儲能資源、投標調頻備轉設備的廠商。

盛達表示，繼今年 1 月成功上線投標的第一座宜蘭龍德 1.1MW dReg AFC 案場完工後，5 月起開始實施將電池容量擴增至 2.3MW 的計畫，近日工程皆已經順利結束，近期將與台電申請投標容量上修之能力測試。

盛達持續積極布局儲能系統建置，參與台電電力交易平台市場競價，第三座宜蘭利澤 2.5MW dReg 案場預計於 10 月底前通過測試上線，年底再完成嘉義太保 3MW dReg 案場測試，共計 10.1MW 儲能投資規模。

儲能案場中，dReg、E-dReg 調頻備轉設備是扮演電網緊急事故發生時的要角，兩種皆具備主動偵測電力系統頻率功能，而 dReg 僅須低頻觸發時放電 15 分鐘，E-dReg 則可持續 50% 功率執行充 / 放電，達 4 小時以上削峰填谷的電力轉移服務，是穩定電力系統中關鍵角色。

盛達 2017 年轉投資盛齊綠能，跨足光電、儲能，以及智慧監控系統，打造國內一站式再生能源即服務 (EaaS) 公司，提供能源管理系統 (EMS) 及資通訊整合服務。

盛齊綠能聯手國內外知名大型再生能源投資方，即將於下半年完成建置，且於電力交易平台上線投標之外部委託案件包含台東 1.4MW、苗栗 5MW、台中 3MW、台南 9MW 儲能案場。

盛達預計明年中再上線 35.4MW 的儲能案場，同時，盛齊已經與電池廠商簽立 30MWh 的 E-dReg 採購合約，最快於 1 年內完成首場配電等級最大 E-dReg 9.5MW 併網建置。

盛齊綠能協理陳均宜表示，以發展淨零碳排技術為企業使命，目前公司正在籌備標檢局即將頒布之戶外電池儲能系統案場驗證技術規範，包含消防技師簽證、設計審查，以及案場審查，符合驗證技術規範並取得 VPC 證書。

陳均宜說，期盼中央、各縣市能在併網型儲能土地可行性取得共識，同意在經濟部編定工業區，都市計畫工業區內之特種、甲種及乙種工業用地、非都市計畫區內丁種建築用地，以及科學產業園區設置儲能系統，帶動綠能經濟、環境及社會的永續成長。