【盤中熱點】台股由傳產帶動指數走高 中小型股遍地開花

一、橋水基金創辦人：聯準會升息 4.5% 將令美股大跌 20%

在美國跌破眼鏡的 CPI 數據引發全球金融市場血流成河後，最新 PPI 數據下滑，令市場認為將有助通膨壓力減緩，美股四大指數因此於 (14) 日震盪後皆收紅，但橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 對於美股和美國經濟有著不同的看法。

達里歐說：「看起來利率不得不大幅上升 (朝 4.5%-6% 的區間)，這將讓私營部門的信貸成長放緩，進而影響到私營部門支出以及整體經濟。」同時他認為僅是將利率提高至 4.5%，就足以令美股下跌近 20%。

達里歐表示，投資人可能對於長期通膨過於掉以輕心。根據債市狀況，市場預期未來十年平均年通膨率約 2.6%，但達里歐「猜測」通膨率會在 4.5%-5% 左右，且還有機會在經濟衝擊下「大幅上升」

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二、台幣續貶 指數緩步走高 中小型股成盤勢焦點

由於聯準會升息 3 碼幾乎成為定局，甚至傳出 4 碼的聲浪，匯率利差擴大也吸引全球資金回流美國，非美貨幣趨貶，美元指數頻頻創高，在這個浪潮下，台幣自然難以獨善其身，今盤中續貶失守 31 大關。

不同往常的是，本日台股與台幣呈現不同調。

盤面上來看，即便半導體類股近來表現疲弱，但金融與傳產齊力帶動指數緩步走揚，加上本日為護國神山 (2330) 台積電除息日，根據近 3 年 12 次的歷史紀錄，共有 8 次當天填息，最久的也只僅花了 15 天填息，而台積電目前上漲 2.5 元，僅差一檔填息，貢獻漲點約 21 點，而加權指數目前上漲約 76 點，成交量為 1722 億，仍舊為量縮格局。

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除了 (2330-TW) 台積電上漲外，如 (2317-TW) 鴻海、(3481-TW) 群創、(2409-TW) 友達、(2303-TW) 聯電、(2603-TW) 陽明、(2615-TW) 也是帶動加權指數緩步走高的因素。

值得注意的是，櫃買已經連五紅，明顯強於集中市場，顯示內資仍然積極尋找盤面上的機會，觀察本日盤面先前強勢的 SIP 矽智財如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3035-TW) 智原、(3529-TW) 力旺、(6643-TW) 晶心科、(3443-TW) 創意等個股在本日盤面呈現走低的格局。

而先前回落的生技族群如 (4743-TW) 合一、(6472-TW) 保瑞、(6589-TW) 台康生技、(4726-TW) 永昕、(4128-TW) 中天、(6550-TW) 北極星藥業 - KY 等個股早盤創高，帶動櫃生技走高的關鍵，但隨著目前 (4743-TW) 合一走低，使得其餘生技個股午盤過後普遍走弱，令目前櫃買指數稍稍回落。

在大市總經有雜音的情況下，盤面就會以個別類股表現為主，盤前訊息中，以美國股市為例，在費城半導體中，漲幅最為領先的包含 Wolfspeed、安森美 (ON Semi)、恩智浦 (NXP) 等個股，顯示市場對於第三代半導體與車用產業仍具期待性，因此台股與第三代半導體、車用相關的概念股，就有機會成為資金青睞的方向。

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