〈2022半導體展〉友達攜宇沛首參展 群創旗下方略電子秀圓柱型顯示器

半導體年度盛事 SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展今 (14) 日登場，面板雙虎也未缺席，友達 (2409-TW) 攜手集團子公司友達宇沛首度參展，推出全方位碳管理服務，期望攜手半導體供應鏈邁向綠色永續，群創 (3481-TW) 轉投資的方略電子則展出 MagiCylinder 魔術圓柱型顯示器。

友達表示，友達宇沛以過去廠房運轉經驗，陸續輸出碳管理、水處理、智能化控制技術整合等，今年因應全球永續趨勢，首度在半導體展以淨零碳與循環經濟為主軸，展示自主研發 ACA 碳管理平台與技術，希望串連半導體供應鏈綠化，實踐循環經濟理念。

水零排方面，友達說，在製造生產過程產生的廢水，除可透過自行研發的材料碳排數據管理平台 (GPARS) 將原物料化學成分從源頭管控外，也可透過常溫蒸發設備 (RTV) 降低高耗能處理過程的疑慮，達成製程水回收或全廠製程水回收的目標，這次也首次展示運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞。

方略電子 (PanelSemi) 則是群創轉投資公司，為全球首創以半導體產業模式打造 TFT 異質整合生態系的創新公司，並跨域開發出 AM miniLED 顯示技術、背光面板顯示技術、玻璃 IC 應用、低軌道衛星天線、生醫科技 LAB on a chip 進階應用等，本屆半導體展也以旗下 MagiCylinder 魔術圓柱型顯示器攜手展會吉祥物亮相。

方略電子董事長丁景隆認為，第三代顯示技術 Flexible AM miniLED 正逐步嶄露頭角，顯示器已從第一代 CRT、第二代 LCD，發展到第三代具備軟性特色的 Flexible 可捲收柔性顯示器，未來方略在第三代顯示器產業發展上，將由 Mini LED 一步步朝向 Micro LED 發展布局。