萬海今年合約價較去年高 供應鏈瓶頸緩和有利市況

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (2) 日召開法說會，總經理謝福隆表示，今年簽約至今非常順利，運價確實較去年高，依合約價來看今年仍相對樂觀，即便疫情過後恢復正常物流，仍有助貨櫃航運市況的發展。

謝福隆指出，據目前的合約來看，今年相對樂觀，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 報告，今年需求成長速度會放慢，但市場艙位仍供不應求，即便目前萬海已完整美國航線經營，並使中遠洋航線營收已超過近洋航線，但今年仍無法完全滿足客戶對艙位需求。

謝福隆進一步說明，第一季貨量年減 9%，主要是因塞港、各國檢疫和內陸運輸斷鏈並未改善，空白航班也是因塞港檢疫限制導致，其實都還是滿艙。

而 4 月中國因封控造成工廠出貨和拖車物流受限，上海港口裝載量年減 27%，惟已迅速調整航線掛靠港口，並看好中國陸續解封後，物流將趨於順暢。

對於目前海運各界關注的美西碼頭勞資談判議題，萬海直指，的確有客戶暫時減少出貨，或轉至美東港口，預料若談判破局甚至演變成罷工，將使供應鏈再度陷入瓶頸，第三季運費可能因而再受影響。

此外，萬海去年資本支出達 15.02 億元，預估今年為 12.86 億元，明年 14.02 億元，2024 年為 726 億元，主要是因船舶分期付款已知確定金額，若有新購船或貨櫃，資本支出將會再增加。