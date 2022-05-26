萬海拚全年營運超越去年 估供應鏈朝區域化發展

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (26) 日召開股東常會，由萬海副董事長陳力主持，陳力表示，看好下半年需求旺季，全年營運仍朝超越去年邁進，並預期，未來供應鏈將可能朝區域化、在地化的形式發展。

萬海指出，據國際貨幣基金 (IMF) 預估，今年的經濟成長率為 3.6%，低於去年的 5.9%，預期全球經濟將持續復甦，惟力道趨緩。

而海運諮詢機構 Alphaliner 則預估，今年海運貨量需求增長 4.9%，船舶運力供給增長 4.3%，全年對航運業來說，仍是供不應求。

展望下半年，萬海認為，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離新冠疫情影響，缺櫃、缺工和塞港等問題，均將使企業更積極思考供應鏈的重新布局，未來供應鏈將可能朝向區域化、在地化的形式存在，考驗航運業的應變能力。

萬海強調，後續將彈性調度航線和船舶，配合新造船和先前購入的二手船新增運力，以因應緊接而來的下半年需求旺季，全年營運朝超越去年努力邁進。

就長期來看，為迎接未來經濟環境多變和海運市場競爭加劇的挑戰，萬海指出，將持續檢討現行航線規劃和組織，伺機開發新興市場，並穩健增加航線布局來滿足客戶需求；同時，透過船舶加裝節油設備，嚴控燃油及相關運輸成本。

萬海股東會中，除了通過去年財報，同時也通過每股配發 10.5 元現金股利，加上 1.5 元股票股利，為歷年最高。