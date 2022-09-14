美國加速收緊預期強化 人民幣觸及一周低點

因美國通膨高於預期，增加了對聯準會更激進收緊政策的押注，人民幣在周三 (14 日) 早盤跌至一周低點後企穩。

美元指數錄得兩年來最大單日漲幅，強化了聯準會將在下周第三次升息 75 個基點的預期。強勢美元讓新興市場貨幣承壓，促使中國人民銀行 (PBOC) 繼續制定強於預期的中間價，以遏制人民幣疲軟。

中國人民銀行將中間價定為 6.9116 美元，前日報價的 6.8928 低 190 點或 0.27%，但強於市場預期。

在岸人民幣周三一度跌至 6.9738，為 9 月 7 日以來最低，午盤報 6.9645，較前一交易日收盤價上漲 45 點。離岸人民幣跌至一周低點 6.9850，午盤時最後交易於 6.9721。

外匯交易員表示，如果美元持續走強，在岸和離岸人民幣可能很快再次測試 7 的心理關口。

交易員指出，市場在 6.97 美元附近獲得強勁支撐。一些企業客戶在此價位將其外匯收入轉換為人民幣，因為他們押注國有銀行可能會在關鍵門檻之前介入，以支撐貨幣。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 指出，7 的心理關口對人民幣短期而言很重要，因為突然破 7，將使人民幣市場面臨單邊走勢預期，這是中國人行試圖避免的情況，尤其是在黨的二十大之前。中共二十大定於 10 月 16 日召開。

交易員預計，中國央行將先暫停中期貨幣寬鬆政策，因為此時若與美國聯準會政策分歧擴大，可能會給人民幣帶來進一步壓力，並可能導致資本外流。