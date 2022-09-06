中國企業500強榜單出爐 總營收首度突破人民幣100兆大關

2022 中國企業 500 強榜單出爐，500 強企業營收總額首度突破人民幣（下同）100 兆元大關，其中 12 家企業的營收超過 1 兆元，且 500 強營收規模成長速度比美國 500 強快，總額已與美國 500 強不相上下。

中國企業聯合會、中國企業家協會發布周二（6 日）發布的榜單顯示，500 強企業的營收總額達到 102.48 兆元，首次跨越 100 兆元大關，激增 14.08%；資產總額為 372.53 兆元，擴增 8.43%。

500 強企業的營收總規模相當於美國 500 強的 97.74%；資產總額相當於美國 500 強的 106.46%，已連續第二年超車美國。

500 強企業入圍門檻連續第 20 年提高，已提升至 446.25 億元，增加 13.74%，為 500 強榜單發布以來入圍門檻絕對值增加最多的一年。

500 強企業中，營收超過 1,000 億元者增至 244 家，比率接近 50%，淨增加 22 家。

12 家企業營收超過 1 兆元，國家電網、中國石油 (601857-CN) 、中國石化 (600028-CN) 、中國建築 (601668-CN) 、工商銀行 (01398-HK) 、建設銀行 (00939-HK) 、中國平安 (02318-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 等八家為原兆級企業，中國中化、中國中鐵 (00390-HK) 、中國鐵建 (601186-CN) 、中國人壽 (LFC-US) 等企業是兆級企業新成員。

500 強企業歸母淨利潤為 4.46 兆元，成長 9.63%。淨利潤前十名為工商銀行、建設銀行、農業銀行、騰訊 (00700-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、招商銀行 (03968-HK) 、華為、中國平安、中國移動 (600941-CN) 、交通銀行 (601328-CN) 。

中國企聯常務副會長朱宏任表示，儘管中國不少企業的規模全球首屈一指，但以國際競爭力綜合性標準衡量，中國真正能夠引領全球科技和產業發展的一流企業仍不夠多，綜合競爭力仍不強。