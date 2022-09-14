〈貴金屬盤後〉美CPI點燃Fed升息4碼可能性 黃金下挫23美元 

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率雖然較前月降溫，仍高於市場預期，促使投資人押注美國聯準會 (Fed) 本月可能更激進升息，美元和美國短債殖利率驟升，並使黃金期貨周二 (13 日) 重挫逾 1%。

12 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 23.20 美元或 1.3%，報每盎司 1717.40 美元。

Money Crashers 執行長 Andrew Schrage 表示，美元在 CPI 報告後強力升值，是拖累周二金價的主因。

美國 8 月 CPI 年增 8.3%、月增 0.1%，都高於市場預估的 8.1%、-0.1%，與 7 月相比年增幅減緩，但月增幅擴大。

不計能源和食品的核心 CPI 明顯增溫，年增幅從 7 月的 5.9% 擴大至 6.3%，月增幅由 7 月的 0.3% 擴大為 0.6%，皆高於市場預估的 6.1%、0.3%。

CPI 報告公布後，利率期貨市場如今預測，Fed 9 月 21 日宣布升息 3 碼的機率達到 81%，在華爾街投銀之間，，甚至不乏升息 4 碼的預測看法。

Schrage 說：「接下來值得觀察，黃金能否重新找回通膨避險工具的光芒。現階段看來，交易員似乎深信通膨不會失控，前提是 Fed 將須更激進升息、而且可能需要更長的緊縮時間，才能壓制通膨。」

Schrage 說，8 月 CPI 報告對金價短期來說是利空，但卻再次點醒眾人一件事：通膨難以預測，情況隨時可能改變。

雖然黃金是通膨避險工具，但升息會提高持有黃金的機會成本，進而打壓其需求和價格。

追蹤美元對六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 周二上漲 1%，美國短天期公債殖利率刷新 14 個月新高。

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