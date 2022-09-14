〈能源盤後〉CPI太燙 助長美元 Fed恐升息4碼 原油3日漲勢止步

在經歷連續 3 個交易日上漲後，原油期貨價格周二 (13 日) 收低，係因美國通膨數據高於預期，推漲美元並提高升息可能性，這恐抑制能源需求。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 47 美分或 0.5%，收每桶 87.31 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 83 美分或 0.9%，收每桶 93.17 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 2.4804 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 3.5413 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4%，收每百萬 Btu 8.284 美元。

市場推動力

美國最新通膨數據提振美元，打壓以美元計價的石油價格。ICE 美元指數上升 1.3% 至 109.771。

Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示，「火燙」的 CPI 數據也推動美國聯準會 (Fed) 在 9 月會議上升息 100 基點的可能性。Fed 未來若更積極收緊貨幣，「將阻礙經濟成長且最終衝擊廣泛消費者需求，包括對精煉石油產品的需求。」

周二公布的數據顯示，8 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，《華爾街日報》調查的經濟學家先前預期該 CPI 下降 0.1%。8 月核心 CPI (不含食物和能源價格) 激升 0.6%，華爾街先前僅預期 0.3% 升幅。

該數據顯示，整個經濟更廣泛出現通膨，也將刺激 Fed 再次大幅升息。

「目前影響石油市場的還有很多其他因素，包括中國封鎖措施、俄烏持續的戰爭、歐洲越來越緊迫的能源危機，以及非常強勁的美元。」

然而，「在下周 Fed 會議之前，貨幣政策預期可能仍主宰能源市場以及全球大多數資產類別的走勢。」Richey 說。

德國商銀大宗商品分析師報告寫道，周二早盤原油一度獲得支撐力，係因美國國務卿 Antony Blinken 也加入法國、英國和德國的行列，對近期恢復伊朗核協議的前景表示懷疑，令伊朗原油供應量流向市場的可能性下降。

與此同時，生產商令人失望的出口數據也是市場關注焦點。

德國商銀分析師援引 Petro-Logistics 的數據稱，奈及利亞的石油出口量 3 年內下降一半，而彭博分析數據顯示，哈薩克下個月的出口量將大幅下降至 6 年低點。

分析師對市場趨勢「是否以任何持久的方式轉為上行」這一點表示質疑。

「如果國際能源署 (IEA) 周三發布的月報警告石油市場供應嚴重過剩，那市場情緒可能會再次迅速轉變：在此情況下，市場可能會測試 OPEC + 是否真的願意減產以捍衛高油價。」分析師寫道。

石油輸出國組織 (OPEC) 周二發布月報，維持對 2022 年和 2023 年全球石油需求增長的預測不變。

與此同時，摩根士丹利分析師下調對 WTI 原油和 Brent 原油近期的價格預期。目前對 Brent 原油第四季價格預期自每桶 100 美元降至 95 美元；對 WTI 原油第四季價格預期則自每桶 97.50 美元下調至 91 美元。

摩根士丹利分析師周一報告寫道：「石油市場的結構性前景仍然緊繃，但就目前而言，周期性需求阻力抵消了這一點。」但他們認為，2023 年第二季開始會看到市場再次走強。