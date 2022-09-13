富利康科技財報難產 主辦券商宏遠證辭任

富利康科技財報難產又遭宏遠證券辭任主辦推薦券商。(鉅亨網記者張欽發攝)Tag富利康宏遠證興櫃興櫃空汙防治濾管廠富利康科技 (6837-TW) 今 (13) 日公告指出，因主辦輔導推薦證券商宏遠證券 (6015-TW) 自 9 月 30 日起辭任主辦輔導推薦證券商，得停止股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 富利康科技因未能申報第二季財報，自 8 月 23 日起已遭櫃買中心停止股票交易。 富利康科技 2021 年 9 月 29 日在興櫃以每股參考 62 元掛牌交易，距今未滿一年時間。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀鑽石生技7/25登陸興櫃 目標培育多家生技獨角獸聖暉轉投資衛司特7/29登錄興櫃 去年EPS 8.55元太和-KY營運有望好轉 暫緩撤銷興櫃聖暉轉投資衛司特上半年EPS5.5元 擬每股142元登興櫃鑽石生技登興櫃首日無懼大盤賣壓 飆漲6倍築間加速拓店、開新品牌 拚明年登興櫃手工具廠伯鑫上半年賺回半個股本 8/8登興櫃興櫃光學族群Q2亮眼 伯特光獲利創新高、保勝轉盈路易奇餐飲導入穎達聚創投資源 拚2026年登錄興櫃中信造船將登錄興櫃 全年營運有望創高相關貼文