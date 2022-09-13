富利康科技財報難產 主辦券商宏遠證辭任

興櫃空汙防治濾管廠富利康科技 (6837-TW) 今 (13) 日公告指出，因主辦輔導推薦證券商宏遠證券 (6015-TW) 自 9 月 30 日起辭任主辦輔導推薦證券商，得停止股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。

富利康科技因未能申報第二季財報，自 8 月 23 日起已遭櫃買中心停止股票交易。

富利康科技 2021 年 9 月 29 日在興櫃以每股參考 62 元掛牌交易，距今未滿一年時間。