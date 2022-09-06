三家壽險淨值比跌破增資預警紅線 金管會緊盯財務

金融保險業半年報於 8 月 31 日全數出爐，其中南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽等 3 家公司淨值比低於 3% 金管會所設定「紅線」，對此，保險局今 (6) 日表示，南山人壽與宏泰人壽因為還未達到資本不足將持續關注，而三商美邦則須提出財務改善計畫。

依保險業辦理自我風險與清償能力評估機制指引，每年至少要檢視一次壓力測試，此項財務監理設有 2 大增資預警「紅線」，若法定資本適足率 (RBC) 及淨值比結果未達標，壽險公司就要提出財務改善計畫。

觀察 3 家觸及增資預警「紅線」的 2 項指標概況，截至 6 月底，南山人壽淨值比從去年底的 10.09%，大幅下降剩 1.72%，但上半年 RBC 還有 318%，仍遠高於法定標準；宏泰人壽去年底淨值比 3.62%，原本就快拉警報，今年 6 月底淨值比進一步降到 1.64%，RBC 雖仍有 227%，但已逼近 200% 警戒區，金管會密切觀察其財務體質。

三商美邦人壽則淨值比、RBC 雙雙未達標，截至 6 月底，淨值比為 2%，資本適足率估計為 190%。

保險局副局長張玉煇表示，已要求三商美邦人壽提出財、業務改善計畫，三商美邦人壽 9 月 1 日已向保險局申報現金增資約 55 億元；而南山人壽與宏泰人壽，因為還沒達到資本不足，將持續關注這兩家公司的淨值比狀況，綜合評估是否請兩公司採取改善措施。

根據三商美邦規劃，今年初已啟動現金增資計畫，但仍拉抬不了資本，因此 8 月中的董事會已經通過擬以私募方式辦理普通股現金增資，也就是 9 月向保險局申報的 55 億元現增，預計引進策略投資人，後續也將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，藉以改善財務、強化資本。