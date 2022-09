Shake Shack與YouTube影集Hot Ones聯名推出限量菜單選項

Shake Shack (SHAK-US) 希望藉由新的合作方式鼓動顧客熱情。這家漢堡連鎖店正與 YouTube 影集「Hot Ones」合作,在其秋季菜單推出辣味「ShackSauce」。

「Hot Ones」影集在 YouTube 頻道「First We Feast」上播出,擁有 1160 萬訂閱者,以採訪 Khloe Kardashian、Lizzo、Jennifer Garner 等名人現場食用極辣雞翅而聞名。

從本周五 (16 日) 開始,粉絲們可以在限定時間內購買 4 種不同選項的新產品:8.29 美元的 Hot Ones Burger、8.59 美元的 Hot Ones Chicken、5.09 美元的 Hot Ones Cheese Fries 和 6.29 美元的 Hot Ones Bacon Cheese Fries。

如果客戶透過應用程式訂購,甚至可以最快在周二 (13 日) 就能嘗鮮。

漢堡和雞肉選項都在炙烤過的馬鈴薯麵包上蓋滿 Hot Ones Spicy ShackSauce、蘋果木煙熏培根和蒙特利傑克奶酪。起司薯條上撒上起司醬,阿勒坡胡椒粉,再配上辣醬。

這也是 Shake Shack 首度啟用史科維爾 (Scoville) 辣度量表,推出 Last Dab: Apollo 辣醬包,採用 Smokin" Ed Currie 的新辣椒製成。史科維爾量表是根據辣椒的辛辣度和辣椒素含量對辣椒品種進行評分。如果粉絲們希望對這些新產品「提升辣度水平」,可以向櫃台索取辣醬包。

該公司起源於紐約市麥迪遜廣場公園的熱狗攤,正在擴大跨國業務,同時尋求在高端定價上保持高端品牌。

在第 29 屆年度全球零售大會上,Shake Shack CEO 葛魯堤 (Randy Garutti) 曾解釋為什麼它這麼做:「我們在優質環境中擁有優質食材。我們不斷告訴消費者:『看,你不該每天都吃一種漢堡。如果真的想吃,就應該吃一個非常好的漢堡,像是 Shake Shack』。這就是我們將繼續追求高端定位,同時尋找全新且和令人興奮的方式,讓我們的客人繼續更頻繁地回頭。」

與一年前相比,Shake Shack 股價下跌近 39%。