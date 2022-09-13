第一金控ESG論壇 產官學界聚焦永續經營

由第一金控 (2892-TW) 主辦、第一銀行及第一銀行文教基金會協辦的「第一金控 ESG 論壇」今 (13) 日登場，財政部部長蘇建榮、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、第一金控總經理陳芬蘭出席與會，並邀請產官學界專家分享永續金融、氣候變遷及 ESG 永續價值等理念，吸引超過 200 百名來賓參與。

邱月琴表示，運用金融市場的力量推動永續發展，已為國際金融發展政策的核心之一，第一金將永續發展策略與聯合國永續發展目標 (SDGs) 結合，除簽署支持並導入氣候相關財務揭露 (TCFD) 外，也訂定永續授信、永續投資及永續保險政策，將 ESG 理念落實於投融資業務。

「金融業作為永續發展的重要推手，如何發揮『減碳影響力』，強化資產組合的碳排管理力度，將成為邁向淨零目標的關鍵！」。邱月琴說，第一金控除自身採行低碳營運，也持續提供創新綠色金融商品及服務，引導並支持客戶低碳永續轉型，在淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。

「第一金控 ESG 論壇」規劃 3 場專題演講及 1 場座談，包括行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫針對「後 COP26 的淨零賽局」，解讀全球及臺灣的減碳路徑；陽明海運董事長鄭貞茂以「貨櫃航運邁向永續共好」為主題，剖析航運業的 ESG 願景；資誠永續發展服務董事長李宜樺以「邁向永續金融之路」分享金融業永續發展。

在綜合座談部分，由陳芬蘭及三位專題演講者，共同探討現今最受關注的 2050 淨零排放挑戰議題，並與在座來賓分享政府或企業，如何讓員工快速擁有 ESG 意識，以及珍貴的永續經驗與心得。

陳芬蘭認為，可以透過治理面、環境面及社會面，由上而下推動永續理念，將 ESG 的 DNA 融入企業文化中，並將綠色行動及公益活動帶入日常生活；對金融業而言，永續不再只是一種社會責任，而是扮演領頭羊角色，因此必須發揮應有的影響力，採取更積極作為，讓「行動變感動」，創造永續價值，打造更美好的社會。

第一金致力於落實 ESG，積極貫徹「永續金融，第一品牌」的經營願景，去年在財政部指導下，作為公股金融事業「ESG 倡議平台」的統籌單位，依「組織與 ESG 資訊揭露」、「責任金融」及「環境及社會績效」等 3 大主軸，於短中長期三階段推動超過 35 項執行方案，以期引導更多企業重視及因應 ESG，加速臺灣產業邁向永續發展，擴大推動 ESG 工程。



