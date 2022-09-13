遠傳旗下德誼數位iPhone 14預約量成長3成 銷量同步看增

遠傳 (4904-TW) 旗下 Apple 經銷商德誼數位今 (13) 日表示，受惠推出會員新服務，今年 iPhone 14 整體預約量較去年成長 30%，看好旺季效應與百貨活動推動下，新機銷售量將增加 1 成。

德誼數位觀察，最受歡迎的款式為 iPhone 14 Pro 深紫色，預約量占 5 成，其中近 6 成消費者選擇容量 256GB，而 iPhone 14、iPhone 14 Plus 則是以新色紫色最受青睞。另外，根據過去換機頻率，主要以持有 iPhone 12 系列以前的消費者會有換機意願。

德誼數位認為，除了預購量有成長外，預計新機正式銷售後，搭配各大百貨的周年慶等促銷活動，今年 iPhone 銷售量有望較去年成長約 10%。

供貨狀況方面，德誼數位指出，蘋果每年會根據各市場銷售量來配置，目前看來會階段性陸續到貨，並盡力滿足市場需求，其中，iPhone 14 Pro 系列需求大於供給，初期供貨可能有些吃緊但不至於等太久。

德誼今年推出新購物體驗，除了能夠於全台線下門市實體購機外，也推出網路門市購機的新服務，讓會員在家就能拿到新機。會員機制啟動後持續成長，且提升回購率成長 5 倍，2022 年會員規模將大幅成長 194%。