馬光-KY加入中新廣州開發案 獲上億元醫療長約訂單

馬光 - KY(4139-TW) 表示，旗下兩家子公司天津馬光與新加坡國際管理學院，加入中新廣州知識城開發案，其中新加坡學院更與中國華晟基金管理公司簽約合作，取得 10 年近人民幣 1 億元的醫療教育培訓訂單。

中新廣州知識城是新加坡、廣東政府共同創立的經濟轉型樣板與戰略發展新平台，為中新政府跨國合作項目；該區域規劃占地約 178 平方公里，預計打造成經濟、人文生態及可持續發展的城市，提供超過 60 萬人口生活所需。

馬光表示，由於廣州市政府曾參訪旗下天津馬光社區醫療門診部，便邀請公司參與中新廣州知識城開發案，在該區域設立社區醫療連鎖門診部，打造智慧醫療平台，未來除了實體醫療服務外，也將提供智慧線上看診，並利用物聯網、大數據、雲端運算等資訊技術。

另外，馬光旗下子公司新加坡國際管理學院，今年與華晟基金合作簽約，根據雙方協議，將在中新廣州知識城共同建立智慧醫療產業基地，其中，華晟基金總計投資人民幣 12 億元，未來會成立醫療管理培訓、AI + 數位醫療中，此外，期望借助馬光在智慧醫療領域的經驗，進一步提出 10 年 1 人民幣 1 億元的醫療培訓合約。

除了中新廣州知識城外，馬光旗下新加坡連鎖中醫診所及天津馬光社區醫療門診部，也積極擴展據點，其中，新加坡今年將增加 6 間中醫婦幼及骨傷專科，天津馬光則規劃增設 4 間中西醫社區醫療門診部，馬光集團總計超過 52 間連鎖社區醫療。