馬光天津智慧醫療醫院估首年獲利 未來每年設2-3家據點

馬光 - KY(4139-TW) 今 (21) 日表示，在天津開設的社區智慧醫療醫院水木天成，開幕不到一周病患量超過預期 1 倍以上，預期開業首年即可獲利，並規劃未來每年在天津擴展 2-3 個據點。

馬光表示，水木天成為天津社區醫療門診部的二代店，設有內科、慢病管理、檢驗科、牙科及兒童牙醫、小兒推拿等，並導入線上看診、雲端數據監控、慢病智慧管理等智慧醫療系統，也是天津第一家民營實體醫院結合互聯網醫院。

水木天成也是馬光 - KY 旗下天津馬光的旗艦店，除了提供醫療服務外，也設置慢病管理中心，配置數十位醫護及營養師，將針對慢病病患提供全面性服務。天津預估有 80 萬名糖尿病病患，不過加入政府醫保給付不到 3 萬人，滲透率低於 5%，而天津馬光將爭取更多病患照護。

新加坡部分，馬光旗下新加坡馬光持續進行擴點及收購案，其中，新康連鎖中醫預計將於第三季進行收購，收購後除可挹注獲利外，主要可協助新加坡馬光擴展骨傷專科。

新加坡馬光表示，當地政府自今年 4 月解封、全面開放，也讓營運逐漸回升，骨傷專科累計業績年增超過 25%，顯示中醫內科、婦幼專科及骨傷專科皆有極大的市場需求。

展店計畫方面，天津馬光預計年底再開一間社區智慧醫院，未來每年也將擴展 2-3 間門診部；新加坡馬光則預計每年增加 3-5 家診所。