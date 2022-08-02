〈環球晶法說〉8吋、12吋滿到明年 下半年毛利率可望小幅成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (2) 日召開法說，董事長徐秀蘭預期，下半年毛利率將持平上半年或小幅成長，明年 12 吋需求續強、8 吋市況也健康。發言人陳偉文也補充，8 吋及 12 吋產能持續滿到明年，長約、現貨價也持續揚升。

晶圓代工廠近期陸續召開法說，並釋出客戶面臨庫存修正的訊息，對此，徐秀蘭表示，環球晶存貨仍維持 70-75 億元的健康水位，客戶端庫存則存在差異，手機客戶庫存水位高、高效運算客戶庫存仍偏低。

徐秀蘭強調，目前並未出現客戶砍單，明年 12 吋需求還是很強勁，8 吋市況也處於健康水準、對需求很有信心。雖然市場景氣修正，但未看到晶圓代工客戶因此中止擴產計畫，僅部分擴產規模縮減或受設備交期拉長影響。

發言人陳偉文指出，雖然 6 吋產能利用率下滑，但 8 吋、12 吋下半年、明年產能都維持滿載，且包括長約 ASP、現貨價都持續提升，今、明年長約比重均維持高檔水準，甚至已有客戶長約看到十年。

對於下半年毛利率，徐秀蘭分析，上半年電力占環球晶整體成本 6.1%，隨著近期包括日本、台灣等地電價持續上漲，日本更傳出 9 月電價將大幅調升，下半年相關占比確定會增加，匯率也是不確定因素之一，加上新產能陸續上線，將認列更多折舊。

除不利因素外，徐秀蘭表示，下半年長約價格將高於上半年，磊晶矽晶圓出貨比重也會拉升，有利產品組合，整體而言，預估下半年毛利率將接近上半年，可能持平或小幅成長。

美國晶片法案 7 月 28 日已獲國會雙雙表決通過，總統拜登預計下周正式簽署，該法案包括 520 億美元補助金與 240 億美元的 4 年 25% 稅收抵免。徐秀蘭表示，正積極參與這項計畫，並有望獲得補助。

對於晶片法案可能提出對中國投資限制，徐秀蘭指出，該法案但書要求獲美國政府補助的公司，10 年內不能在中國擴產 28 奈米以上晶片，環球晶在中國沒有 12 吋產能，不受影響。