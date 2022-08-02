〈環球晶法說〉認列世創損失 上半年純益年減32.9% 每股賺10.25元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (2) 日公告第二季財報，在產能滿載、漲價效益發酵下，毛利率 43.6%，為連五季向上，雙率同創新高，稅後純益 27.16 億元，季增 55.6%，年減逾 3 成，每股純益 6.24 元，上半年純益 44.62 億元，年減 32.9%，每股純益 10.25 元。

由於環球晶與子公司持股世創約 13.67%，上半年認列其評價損失，衝擊獲利，環球晶表示，第二季業外受世創股價走低及歐元匯率波動影響，若未計入認列世創股票業外評價損失等影響，上半年每股純益將提升至 26.28 元，創新高。

環球晶第二季營收 175.4 億元，季增 7.6%，年增 15.3%，毛利率 43.6%，季增 1 個百分點，年增 6.9 個百分點，營益率 36.5%，季增 0.4 個百分點，年增 8.5 個百分點；稅後純益 27.16 億元，季增 55.6%，年減 31.3%，每股純益 6.24 元。

環球晶上半年營收 338.46 億元，年增 12.8%，毛利率 43.1%，年增 7.2 個百分點，營益率 36.3%，年增 8.9 個百分點；稅後純益 44.62 億元，年減 32.9%，每股純益 10.25 元。