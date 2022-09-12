任天堂「斯普拉遁3」日本大賣 3天突破345萬套

日本電玩大廠任天堂 (Nintendo)(7974-JP) 周一 (12 日) 宣布，廣受玩家喜愛的 Switch 平台遊戲「斯普拉遁 3」(Splatoon 3) 在上週五 (9 日) 正式上市後的 3 天期間，於日本國內市場的累計銷售數量已突破 345 萬套，創該公司 Switch 平台遊戲上市 3 天期間的銷售新高紀錄。

玩家們或許對「斯普拉遁」這個名稱感到陌生，但其實該作品就是任天堂玩家們所熟悉的「漆彈大作戰」系列遊戲。

任天堂最早於 2015 年 5 月推出第 1 代的斯普拉遁，當時是 Wii U 平台的遊戲軟體；2017 年 7 月，任天堂推出斯普拉遁 2，不僅是該遊戲首度登上 Switch 平台，也為 Switch 主機銷量帶來可觀貢獻。

系列新作斯普拉遁 3 在 2022 年 9 月 9 日正式上市，遊戲當中有更為豐富的全新武器供玩家選擇。另配合斯普拉遁 3 遊戲上市，任天堂也推出特別配色的 OLED 款 Switch 主機和 Switch Pro 控制器供玩家選購。

該公司表示包括斯普拉遁 3 遊戲在內、今後他們會繼續向玩家們提供任天堂特有的娛樂內容，要讓玩家們可以在任何時間、任何地點、和任何人遊玩遊戲；也會繼續努力向大眾傳達 Nintendo Switch 的魅力和價值。