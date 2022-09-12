星宇航前8月營收年增130% 年底前將迎7架新機

星宇航空 (2646-TW) 今 (12) 日公布 8 月合併營收為 2.71 億元，月增 31.27%，年增 309.75%，累計前 8 月合併營收 11.1 億元，年增 130.75%，星宇表示，今年底前預計再交付 4 架 A321neo、1 架 A330neo 和 2 架 A350 廣體客機，趕搭全球旅遊回溫。

星宇 8 月客運營收為 1.6 億元，月增 45%，年增 577%，載客人數年增高達 723%；貨運營收為 1 億元，月增 14%，年增 186%，載貨量年增 125%。

星宇前 8 月客運營收為 5.64 億元，年增 173%，貨運營收 4.75 億元，年增 107%。

機隊方面，截至 8 月底星宇共擁有 9 架 A321neo、3 架 A330neo，其中 A330neo 已於 6 月起投入區域航線營運，今年底前預計再交付 4 架 A321neo、1 架 A330neo 和 2 架 A350 廣體客機。

展望後市，星宇認為，隨著日本放寬外國觀光客入境無導遊陪同旅行團，以及恢復美加紐澳、歐洲和邦交國國民入境免簽證，台灣邊境政策可望逐步放寬，旅運市場有望重拾信心，看好年底旅遊旺季報到。