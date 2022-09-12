傳索尼印度子公司與Zee讓步 緩解印度當局反競爭擔憂

路透周一（12 日）援引兩名知情人士消息報導，索尼（Sony）在印度從事電視節目製作與發布業務的子公司與印度電視聯播網公司 Zee Entertainment Enterprises 已提議價格折扣等讓步措施，緩解印度反壟斷監管機構對兩家公司合併的擔憂。兩家公司合併後將誕生一家規模達 100 億美元的電視巨擘。

印度反壟斷機構「印度競爭委員會」（CCI）8 月初時曾發函警告兩家公司將進一步對併購案進行審查，稱兩家公司「龐大的市場地位」將使其在印度大型媒體與娛樂市場 92 個頻道中握有「無與倫比的議價能力」，特別是在廣告與管道定價方面。

知情人士稱，索尼印度子公司與 Zee 上周已用書面形式向 CCI 呈交「自願補救辦法」，緩解當局的擔憂，但這並不包括出售某些管道以減少競爭威脅等結構性變化。據悉，兩家公司提出至少兩種補救措施。

消息人士稱，根據上述協議，兩家公司稱在合併後公司在一段時間內，會按照公平和非歧視性的條款，向所有管道分銷商提供強制性的價格獎勵與折扣，包括廣播衛星營運商。此外，兩家公司也提議在一定時間內創造與營運「獨立的垂直廣告市場」。

截稿前，索尼印與 Zee 發言人並未回應置評請求，而 CCI 也並未對這些傳聞的讓步措施置評。

三位熟悉印度反壟斷相關程序的律師表示，索尼印度子公司與 Zee 的此類補救措施將是兩家公司與監管機構間談判的一部份，不過後者握有主導權，接受與否全看當局決定，甚至還能向兩家公司提出更多讓步舉措。

Zee Entertainment Enterprises 是印度家喻戶曉的電視品牌，由有「印度電視之父」錢德拉（Subhash Chandra）於 1992 年創立。

對索尼來說，此次合併將進一步擴大其在快速成長的印度市場開拓更多數位、電視與地區語言觀眾的雄心。在印度 Netflix(NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US)Prime Video 等國際競爭對手也在搶攻這塊大餅。