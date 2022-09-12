實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 09/12 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5468 凱鈺 09/12 上櫃增資 09/05-09/07 680 18.00 18.00 台新 01 09/08 81952 1584 精剛 09/13 上櫃增資 09/06-09/08 2550 18.00 18.00 兆豐 01 09/12 22395 3188 鑫龍騰 09/16 上櫃增資 09/12-09/14 5100 10.00 10.00 福邦 02 09/15 6592A 和潤企業甲特 09/16 上市增資 09/12-09/14 4750 100.00 100.00 台新 01 09/15 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。