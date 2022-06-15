長榮航強化客運布局 Q3北美線增班7成搶中轉商機

長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明今 (15) 日指出，第三季起北美線將大增班，運能增加約有 7 成，全力搶攻東南亞轉機商機，而亞洲主要航點多已達每日 1 班，至於疫情前規劃的慕尼黑、米蘭新航點，力拚 11 月如期開航，客運營運正快速復甦中。

孫嘉明說明，近期增班以北美、歐洲線為主，其中，經曼谷轉機到歐洲的阿姆斯特丹、維也納和倫敦等航線，7 月起將復飛，而 8 月起規劃洛杉磯、舊金山增為每日 1 班，休士頓和芝加哥航線也會恢復載客航班。

另外，孫嘉明提到，許多國家已不需持 PCR 證明入境，但台灣還需持 PCR 才能入境，恐使原本有意在台轉機的旅客卻步，已與民航局溝通是否採目的地免提 PCR 陰性證明。

長榮航空城市觀光馬拉松將於 10 月 23 日於總統府前開跑，首屆全程馬拉松 (全馬) 組別也將登場，即日起至 7 月 13 日下午 5 時開放報名，全程、半程馬拉松、10 公里和 3 公里組共 24000 個名額。

長榮航說明，去年因疫情而停辦馬拉松，而此次加入全程馬拉松組別，並遵守政府相關防疫規範，繼續朝專業賽事的目標邁進。

由於長榮航為 2050 年淨零碳排的目標努力，因此，將今年賽事打造成綠色馬拉松，本次賽事活動所採用的環保措施項目，換算約減少 7.5 噸的二氧化碳排放，相當近 22.6 萬顆樹每日吸收量。