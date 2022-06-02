三大法人熱買船票與機票 合買長榮航2.89萬張

台股今 (2) 日收 16552.57 點，下跌 122.52 點，三大法人同步賣超，合賣 104.52 億元，外資買超集中航運股，大買長榮航 (2618-TW) 2.1 萬張，其次華航 (2610-TW)、長榮 (2603-TW) 及慧洋 - KY(2637-TW)。

外資今日賣超 84.97 億元，投信賣超 15.83 億元，自營商賣超 3.72 億元，；期貨市場方面，外資交易淨口數為多單 2823 口，未平倉合約多單口數達 10257 口。

外資今天集中市場買超較多個股為，長榮航、友達、虹堡、群創、華航、長榮、慧洋 - KY、臺企銀、三福化、宏碁；外資及陸資賣超較多的個股為，開發金、新光金、元大金、、兆豐金、中鋼、國泰金、台亞、台泥、欣興、華通。

投信今天集中市場買超較多個股為，上海商銀、大聯大、華通、鴻海、可成、日月光投控、定穎、上銀、華航、達邁；今天集中市場投信賣超較多的個股為，友達、臺企銀、中砂、鴻準、聯電、中鴻、台積電、南電、華新、中信金。

自營商今天集中市場買超較多個股為，長榮航、旺宏、華航、上海商銀、中鋼、聯強、長榮、新產、中信金、兆豐金；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，群創、智原、慧洋 - KY、聯電、裕隆、臻鼎 - KY、全新、台亞、台積電、彩晶。

台股今日電子股成交比重 60%，航運占 10%，外資買盤顯然集中後者，且儘管外資買超，不過海運表現平平，長榮收平盤 144.5 元，陽明 (2609-TW) 小漲 0.5 元，萬海 (2615-TW) 也下跌，航空股相對穩健，華航收盤上漲 1.67%，長榮航上漲 3.8%。

證券分析師黃漢成指出，台股跌深反彈氣勢下，短期間反彈點數高達 1000 點，但目前大盤量價結構，台股反彈波段已結束，將面臨另一波的修正。