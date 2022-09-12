進典切入半導體 訂單掌握度高 Q3營收重回高峰

台灣球閥龍頭廠進典 (6843-TW) 擺脫疫情及航運等影響，第三季營運可望回升，受惠半導體及電廠等客戶需求旺盛，8 月營收 9822 萬元，較上月增加 13.24%，並較去年同期成長 40.67%，前 8 月營收 5.78 億元，年增 4.02%，公司目前訂單掌握度也高。

目前進典營收結構來自石化煉油產業約 30%，主要客戶包括中油、SABIC，大陸中石化等，由於全球持續改建及擴建石化產能，石化業的需求逐年穩健成長，為進典提供穩定成長的業績基礎。

近年進典積極切入半導體及燃氣電廠等新領域，成為台積電 (2330-TW)、美光、中芯等國際大廠供應鏈，也連續拿下台積熊本廠及美光訂單，近期更打入美國電廠供應鏈，

進典成立於 1978 年，今年 7 月通過上櫃 IPO 審查，目前股本 2.96 億元，公司為工業用的高階球閥、蝶閥等閥類產品供應商，並以金屬硬密封球閥見長，以自有品牌 JDV 銷售全世界，是國內外半導體廠最重要閥門供應商，也是台資閥廠唯一連續取得 2018-2021 年中國中石化進口球閥框架名單 (全球 5 家) 的廠商。

進典掌握關鍵高速火焰曲面噴塗技術以及 Ra0.08 級奈米研磨技術，是台灣目前唯一可自主生產高階金屬硬密封閥門製造商，於全球擁 60 幾項專利，技術位居亞洲領先地位。

閥類產品應用層面廣泛，只要須控制流體流量、速度、壓力等相關行業都會使用到閥，進典的產品著重在高階的工業用閥類，應用領域包括半導體業、發電事業、生技製藥業、石化業、汙水處理業、化工業、煉油業、造紙業等行業。

根據 MARKETS AND MARKETS RESEARCH 的資料，2020 年全球工業閥門市場規模為 481 億美金，未來五年將以年複合成長率 12.3% 增長，預期到 2025 年將達到 850 億美金，成長動能來自於多方面，包含疫情引發製藥業對於閥門需求不斷增加；遠距辦公需求、5G 建設以及自駕車等增長半導體相關閥門需求；中國石化一體化及 COTC(原油直接裂解 / 生產化學品) 製程，亞洲及北美積極擴增能源產業，包括燃氣發電及核能發電，更是驅動閥門成長主因。