Q2製造業固定資產增購金額連六紅達5397億元 續創同期新高

經濟部統計處今 (12) 日公布第二季製造業投資、營運狀況調查，受惠半導體廠商積極投資先進製程產能，加上部分記憶體、印刷電路板業者持續擴增產能，第二季國內固定資產增購金額達 5397 億元，季增 11.6%，年增 25.8%，連六紅，續創歷年同季新高。

統計處分析，第二季製造業固定資產增購，續以機械及雜項設備增購為大宗，占比達 82%、金額年增 28.4%，其次則為房屋及營建工程占比約 17.3%、金額年增 15.6%。

從各行業別分析，統計處指出，第二季電子零組件業固定資產增購金額達 3873 億元、年增 35.9%，創下歷年同季新高，占製造業 71.8% 居各業之冠，反映高效能運算、5G 等新興科技應用需求擴增，帶動晶圓代工、記憶體、印刷電路板等廠商持續投入先進製程及擴增產能。

基本金屬業、石油及煤製品業第二季增購金額則各達 124、120 億元，年增 16.7%、23.3%，主因是部分業者因應產能擴充及營運所需，增購及擴建廠房，加上國營事業重大建設投資挹注，加上配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致。

此外，化學材料業、電腦電子產品及光學製品業、金屬製品業增購金額年增幅也都在 1 成以內，僅機械設備業因部分業者上年同期擴建廠房及增購設備，比較基期較高，增購金額降至 105 億元、年減 6.8%。

第二季製造業營收也達 8 兆 7226 億元，季增 4.3%、年增 10.4%，同創歷年同季新高，展望未來，統計處認為，隨半導體業者持續擴充國內產能、廠商回台投資延續，以及離岸風電建設持續推進，都可望維繫我國製造業投資動能。