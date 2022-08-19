Q2製造業產值衝上4.51兆元 連七季正成長寫新高

經濟部統計處今 (19) 日公布第二季製造業產值統計，受惠新興科技應用與數位轉型持續推展，國內半導體產能滿載，加上國際原物料價格續居高檔，今年第二季製造業產值達 4 兆 5126 億元、年增 13.57%，連七季正成長，改寫單季新高。

統計處指出，資訊電子產業中，電子零組件業產值是製造業產值成長主要貢獻來源，其中，半導體積體電路業在高效能運算、物聯網、車用電子等晶片續強，加上半導體業者產能持續擴增下，產值攀升至 6912 億元、年增 40.89%，寫歷年單季新高。

液晶面板則因終端消費性電子產品需求疲弱呈現價量齊跌，產值年減 33.7%，抵銷部分增幅，反觀電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，加上供應鏈缺料情況緩解，帶動伺服器及網通設備產出增加，第二季產值年增 16.04%。

傳統產業普遍維持成長，化學原材料業、基本金屬業、石油及煤製品業等因國際原物料價格飆升，帶動相關產品價格上揚，產值分別年增 7.29%、11.97%、73.28%，不過機械設備業產值增幅縮減至 5.91%，汽車及其零件業也因中國封控措施加劇零組件短缺情況，部分車廠停減產因應，產值年減 5.84%。

統計處說，因產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第二季製造業生產指數 136.17，季增 3.79%、創下歷年同季新高，延續 2019 年第三季以來正成長走勢。

展望未來，統計處認為，隨著各國邊境管制逐漸鬆綁，經貿交流活動增溫，加上高效能運算、物聯網、車用電子等相關應用需求強勁，可望挹注我國製造業生產成長動能，但俄烏情勢、全球通膨壓力仍可能影響我國製造業生產表現。