王美花：今年太陽光電裝置量可望完成逾2.5GW 創單一年度最高

經濟部長王美花今 (12) 日出席台灣中油與歐洲商會活動，面對全球淨零議題，王美花表示，太陽光電、離岸風電過去兩年雖然受疫情、供應鏈影響，但今年太陽光電裝置量可望完成逾 2.5GW，創單一年度新高，離岸風電也可望累計完成逾 200 座風機。

王美花說，減碳、淨零是全球長期需要解決面對的問題，尤其近期歐洲、美國、中國等地乾旱洪災等天災不斷，凸顯氣候變遷嚴峻，而台灣又是以出口為導向的國家，製造業占 GDP 比重達逾 3 成，碳排挑戰更加艱鉅。

王美花指出，經濟部主管能源、產業部門，有很多細節須執行落實、策略推進等，能源方面，政府積極推動太陽光電、離岸風電，今年將是太陽光電單一年度落實最多的一年，全年可望完成逾 2.5G 裝置容量設置，離岸風電累計也將完成逾 200 支風機安裝。

其他能源發展上，王美花表示，近期也完成修正再生能源法，針對地熱開發、投資等進行修法，而氫能等再生、無碳能源上，目前歐洲進展較快，但現階段包含轉換、技術、成本都仍是待克服的挑戰，後續能源局也將做好將對應的配套。

產業議題方面，王美花說，經濟部積極與製造業溝通座談，也與工總籌組碳中和聯盟，針對各項議題與廠商、各部會溝通，也觀察到兩個大重點，包含如何增加企業投入減碳 R&D 的誘因，或是給予系統更換補助、稅務減免等。

不過，經濟部掌管的國營事業也是碳排大戶，對此王美花說，不論是中油、台電、中鋼等，都具備產業領頭羊的地位，近年在減碳腳步也並未停歇，中油持續發展氫氣，台電則在燃煤電廠中加氨、燃氣電廠中加氫，中鋼則發展鋼化聯產試驗，未來中油、台電在碳捕捉議題上也規畫先有 2 個示範計畫執行。