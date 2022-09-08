〈台股盤中〉反彈量能不足求止穩 觀察能否站上五日線

台股今 (8) 早盤走出弱勢止跌格局，盤中指數一度上漲逾 100 點，但市場成交量能萎縮是一大弱點，證券專家指出，目前台股走勢爲止穩有餘，投資人想要明確反彈或大漲格局，顯難如願。

台北股市在 K 棒連五黑後，隨著美股收漲而出現止跌，早盤開在 14447.09 點，最低 14447.09 點，最高爲 14513.95 點，預估今日成交值爲 1660 億元。

目前台股觀望氣氛濃厚，連蘋果美國時間 7 日發表 iPhone 14 新機，並宣布將於 9 月 16 日正式開賣，但只小幅推升相關概念股如大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW)、台郡 (6269-TW) ，股價在早盤時短暫上揚。

電子權值股台積電 (2330-TW) 守穩平盤，鴻海 (2317-TW) 盤中上漲 1 元或 0.97%，報 107 元。

證券分析師黃漢成說，此次蘋果 iPhone 14 新機並沒有太大亮點，且就歷來走勢觀察，新機發表後即成短線出場的賣點；同時，相關概念股勢必要依未來蘋果新機銷售實績，來檢視其獲利消長。

黃漢成說，依目前大盤成交量來看，走勢爲止穩有餘；至於市場成交量能萎縮窘況，則顯示投資人心態觀望。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，大盤目前已遭摜殺至所有均線之下，雖然過去經驗來看，中秋節後 5 天，台股上漲機率達 80%，但此次中秋節後有美國公布 CPI、全球升息等因素干擾，今日大盤強弱勢端看能否有效站上 5 日線。