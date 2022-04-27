〈聯亞法說〉消費新品放量 Q2營收季增上看3成 毛利率同增

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (27) 日召開法說，展望後市，聯亞表示，受惠消費性雷射二極體 (LD)、檢光器 (PD) 產品持續出貨，第二季營收可望達 5.7-6 億元，季增上看 3 成，擺脫陰霾重回以往營運水準，毛利率也將向上。

聯亞認為，第二季毛利率有機會達 30-35%，季增 5-10 個百分點，主因 3 月起高毛利的 10、25G LD 訂單開始回升，還有較低毛利的 PD 比重下降，加上原本第一季因為產品量產初期的因素，在第二季可望排除，因此整季毛利率較上季可望增加 10 個百分點。

聯亞指出，消費性 LD、PD 產品受惠美系客戶需求強勁，動能主要來自手機、無線藍芽耳機相關終端應用，其中，手機應用主要受第三季新機亮相帶動，預估消費型產品今年營收比重達 25-30%。

中國基建方面訂單也有增溫跡象，目前能見度達 7 月，業務狀況比第一季、去年第四季好；此外，近期新標案中 25G LD 比重正在提升，部分標案 25G LD 占比更達到 40% 以上，預估 25G LD 在 5G 應用可望逐漸增加。

至於矽光子，受惠美系網路設備、網路科技巨頭客戶訂單挹注，今年營收比重達 15-25%，未來 3-5 年比重上看至 30%。

產能方面，截至去年底 MOCVD 設備達 27 台，今年已採購 3 台，隨著消費 PD 需求強勁，今年將再添購 2 台 MOCVD 新設備，預計新設備將使公司整體產能提升 15%，但 2024 年才能貢獻營收。