〈蘋果秋季發表會〉華爾街投行驚喜iPhone14售價 料帶動新一輪換機潮

華爾街多家投行週三 (7 日) 發布報告指出，蘋果意外地沒有調漲 iPhone 14 新機在美售價是正確之舉，預測這將推動新一輪換機潮，初估 2023 年度 iPhone 銷量可能達 2.4 億支以上。

蘋果長期以來一直傾向提高 iPhone 價格，好比蘋果首支將頂級手機價格拉高到 1000 美元水準的 iPhone X。外界都在關注蘋果今年將再度調高價位，但最終所有 iPhone 新機型在美意外全部沒漲價，甚至還增添其他優惠，包括兩年免費衛星緊急服務、更新 Apple Care+ 服務計畫，以及取消每年維修次數的限制。

蘋果大多頭、投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示：「iPhone 14 系列有顯著的升級和變化，而且 (美元地區售價) 沒有漲價，這令人震驚，本以為 100 美元價格上漲已成定局，蘋果 CEO 庫克卻不想提高價格。」

根據供應鏈最近的調查，蘋果已要求組裝廠 iPhone 14 新機初期備貨維持 9,000 萬部，預期 2023 年會生產 2.2 億部手機。

Ives 初估 2023 年度 iPhone 銷量可能達 2.4 億台以上 (圖片：翻攝 appleinsider)

Ives 則認為 2.2 億部將是低標，因為全球 10 億 iPhone 用戶中，有 2.4 億人超過 3.5 年的時間裡沒有更換新機，預計會有 30% 的 iPhone 用戶將會在今年考慮升級 iPhone 14 。

儘管宏觀經濟基本面疲軟，Ives 認為，iPhone 14 新機將成為蘋果「重大成就」，繼 iPhone 13 後成為 iPhone 升級週期的核心成功故事。

Lopez Research 分析師 Maribel Lopez 也為蘋果新機售價感到意外，她大讚蘋果推出實惠又高階的產品是正確的舉動。

Lopez 大讚蘋果推出實惠又高階的產品是正確的舉動 (圖片：翻攝 appleinsider)

值得一提的是，Ives 和 Lopez 都不擔心新機售價影響蘋果利潤。他們表示，蘋果對其供應鏈有更多的控制權，採用自家晶片給了他們靈活性，這是一種經典的垂直整合戰略。

Ives 週三重申蘋果股票「跑贏大盤」評級，目標價設為每股 220 美元。蘋果 (AAPL-US) 週三股價 V 型反彈，收紅 0.93% 至每股 155.96 美元，今年迄今跌幅超過 14%，表現略優於標普 500 指數 (17.03%)，遠勝那斯達克綜合指數 (25.52%)。