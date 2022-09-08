〈蘋果秋季發表會〉華爾街投行驚喜iPhone14售價 料帶動新一輪換機潮

華爾街多家投行週三 (7 日) 發布報告指出，蘋果意外地沒有調漲 iPhone 14 新機在美售價是正確之舉，預測這將推動新一輪換機潮，初估 2023 年度 iPhone 銷量可能達 2.4 億支以上。
蘋果長期以來一直傾向提高 iPhone 價格，好比蘋果首支將頂級手機價格拉高到 1000 美元水準的 iPhone X。外界都在關注蘋果今年將再度調高價位，但最終所有 iPhone 新機型在美意外全部沒漲價，甚至還增添其他優惠，包括兩年免費衛星緊急服務、更新 Apple Care+ 服務計畫，以及取消每年維修次數的限制。
蘋果大多頭、投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示：「iPhone 14 系列有顯著的升級和變化，而且 (美元地區售價) 沒有漲價，這令人震驚，本以為 100 美元價格上漲已成定局，蘋果 CEO 庫克卻不想提高價格。」
根據供應鏈最近的調查，蘋果已要求組裝廠 iPhone 14 新機初期備貨維持 9,000 萬部，預期 2023 年會生產 2.2 億部手機。
Ives 則認為 2.2 億部將是低標，因為全球 10 億 iPhone 用戶中，有 2.4 億人超過 3.5 年的時間裡沒有更換新機，預計會有 30% 的 iPhone 用戶將會在今年考慮升級 iPhone 14 。
儘管宏觀經濟基本面疲軟，Ives 認為，iPhone 14 新機將成為蘋果「重大成就」，繼 iPhone 13 後成為 iPhone 升級週期的核心成功故事。
Lopez Research 分析師 Maribel Lopez 也為蘋果新機售價感到意外，她大讚蘋果推出實惠又高階的產品是正確的舉動。
值得一提的是，Ives 和 Lopez 都不擔心新機售價影響蘋果利潤。他們表示，蘋果對其供應鏈有更多的控制權，採用自家晶片給了他們靈活性，這是一種經典的垂直整合戰略。
Ives 週三重申蘋果股票「跑贏大盤」評級，目標價設為每股 220 美元。蘋果 (AAPL-US) 週三股價 V 型反彈，收紅 0.93% 至每股 155.96 美元，今年迄今跌幅超過 14%，表現略優於標普 500 指數 (17.03%)，遠勝那斯達克綜合指數 (25.52%)。