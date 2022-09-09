〈美股早盤〉美元走弱、油價強升 道瓊升逾0.5% 帶動主要指數走高

隨著美元指數走弱，投資者評估，聯準會鷹派升息的利空是否已接近被消化，美股主要指數周五 (9 日) 普遍上漲。

道瓊指數早盤上漲 177 點，或 0.56%，標普 500 指數上漲 0.71%，那斯達克上漲 0.9%，費城半導體指數上漲 1.94%。

美股已從周四開始轉為上漲，有望結束連續三周的跌勢。市場將關注下周的美國通膨數據，其中消費者物價指數報告是決策者官員召開下次會議前的最後一份報告。

此前，由於經濟下滑的可能性增加，投資者紛紛撤出美國股市。美國銀行策略師引用 EPFR Global 指出，截至 9 月 7 日的一周內，美國股票基金流出 109 億美元，其中科技股領跑了 11 周來最大的流出。

在歐洲央行周四升息 75 個基點後，歐元觸及三周以來的最高。在聯準會主席鮑爾重申抑制通膨的決心後，市場預計聯準會本月也將升息 75 個基點。由於英國正處於全國哀悼期，英國央行將下一次利率決定發布日期推遲一周，至 9 月 22 日，以避開女王伊麗莎白二世去世後的國喪期。

美國公債出現回落，對政策敏感的兩年期公債殖利率仍接近 2007 年以來最高。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 177.19 點或 0.56%，暫報 31951.71 點

那斯達克上漲 109.97 點或 0.93%，暫報 11972.10 點

標普 500 上漲 28.43 點或 0.71%，暫報 4034.61 點

費半上漲 51.59 點或 1.94%，暫報 2709.77 點

台積電 ADR 上漲 0.95% 至每股 80.97 美元

十年期美債殖利率下跌 5 個基點至 3.27%

紐約輕原油上漲 3.27%，至每桶 86.27 美元

布蘭特原油上漲 3.10%，至每桶 91.91 美元

黃金上漲 0.6% 至每盎司 1731.20 美元

美元指數下跌 0.7%，至 108.93

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.68%，報 294.12 美元

特斯拉正在考慮在德州墨西哥灣沿岸建立一座鋰精煉廠，以確保電動車電池關鍵零組件的穩定供應，進而提升電動車產量。

特斯拉在上月向德州審計長辦公室提交的申請中表示，如果申請獲得批准，相關工廠的建設可能會在 2022 年第四季開始，並將在 2024 年底前達成商業化生產。

該公司執行長馬斯克此前曾表示，隨著鋰價飆升，特斯拉可能不得不直接大規模進入鋰礦開採和精煉業務。

阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 2.53%，報 91.75 美元

由阿里巴巴、蔚來等個股帶動，中概股早盤普遍走強。

阿里巴巴公布， 「2022 天貓雙 11 全球狂歡季」將於 10 月 24 日晚 8 點開啟預售，10 月 31 日第一波開賣，11 月 10 日第二波開賣。今年雙 11 的兩波開賣時間均提前至晚 8 點開始。

另據內部人士透露，今年雙 11 天貓將為年輕人和中小企業的創業發展提供幫扶措施。

維珍銀河 (SPCE-US) 下跌 3.74%，報 6.05 美元

由於公司推遲商業太空飛行，Bernstein 將維珍銀河的股票評級下調至減持。

投資者對維珍銀河的業務信心下降，因為它延誤飛行的同時仍在狂燒現金。分析師 Douglas Harned 在給客戶的報告指出，維珍銀河的巨大風險的情況恐會隨著時間的推移而惡化。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Nordea Asset Management 資深總經策略師 Sebastien Galy 表示，市場一直非常關注歐洲央行和聯準會試圖控制通膨的行動。就目前而言，通貨膨脹削弱了消費者的信心，過度緊縮可能使歐洲和美國經濟陷入衰退。

Wolf Research 認為，熊市還有下一個階段。他們在周五發布報告，認為首階段是投資者開始掌握可能發生的央行緊縮政策，這壓低了估值。他們預計第二階段下跌，將受到全球增長預期下降，和每股收益負修正周期所推動。