〈金控攻ESG〉五家金控組「永續金融先行者聯盟」 要當淨零轉型標竿

為配合 2050 年淨零排放政策，元大金控 (2885-TW)、中信金控 (2891-TW)、玉山金控 (2884-TW)、第一金控 (2892-TW) 及國泰金控 (2882-TW) 等五家金控，今 (5) 日在金管會及相關部會見證下，舉辦「永續金融先行者聯盟成立大會」，正式宣布及承諾在「綠色採購」等五大議題採取更積極行動，為國家及產業淨零轉型增添動力。

金管會主委黃天牧表示，隨著各國因應氣候風險及追求永續發展的步調越來越緊湊，國內外由業者共同發起成立的淨零行動或氣候聯盟也越來越多。今 (2022) 年初，某會計師事務所發布一項調查報告，全球有 69% 企業承諾淨零碳排的最大動機，是為降低氣候風險；而臺灣 60% 企業減碳承諾主要動機，則是遵循法令，顯示可再強化我國企業對氣候風險的自發性認知。

黃天牧進一步指出，今天加入先行者聯盟的五家金控公司，都已認知到氣候風險的影響及推動 ESG 必要性，並已投入許多資源，積極推動永續發展，是國際永續評鑑機構都給予高評價的企業。

黃天牧強調，五家金控今天成立「永續金融先行者聯盟」，目的是為凝聚並發揮影響力；因應氣候變遷是每個政府部門、每家企業、每位地球公民共同的義務，雖道阻且長，但行則將至，期許所有金融機構共同推動永續發展。

五家金控所組成的「永續金融先行者聯盟」，承諾在綠色採購、投融資與議合、資訊揭露、協助與推廣及國際接軌等五大議題更積極作為，要當淨零轉型標竿。