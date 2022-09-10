〈觀察〉DRAM市場寡占+現貨庫存不高 Q3價格已近谷底

受通膨、升息、中國封控等因素干擾，記憶體產業第三季傳統旺季報銷，DRAM 現貨價大跳水，不過，業者普遍認為，DRAM 屬寡占市場，供應商再殺價可能性低，加上現貨庫存也不高，預期現貨價再跌空間有限。

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 季初時就保守看待第三季表現，認為成本、價格都朝不利方向走，毛利率下滑機率大，營運較具挑戰。

不過，隨著第三季通膨壓力升溫，DRAM 廠面臨修正庫存的客戶端，已由過去兩季的智慧型手機、電腦等，進一步蔓延至伺服器、資料中心應用領域。

業者坦言，外在環境不確定因素增加，衝擊終端需求，就連原先穩定的伺服器也受影響而放緩，在需求前景不明朗下，各主要應用領域客戶都開始進行庫存調整，記憶體產業加速修正，預期 DRAM 原廠第二至第三季庫存將持續墊高。

業者認為，DRAM 屬於寡占市場，且第三季現貨價已跌深，市場也淺碟，供應商不會願意再殺價，加上現貨庫存也不高，第三季 DRAM 現貨價不至於再崩跌，合約價則可能慢慢修正。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 也認為，雖然受全球經濟環境衝擊，傳統旺季消費性需求不如預期，但短期內 DRAM 現貨價已近谷底、再跌有限；目前威剛庫存去化進度符合預期、已達建康水位，看好下半年毛利率可望逐步回穩。

