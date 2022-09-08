〈陸港盤後〉成都持續大範圍封控 A股三大指數走低

中國 A 股三大指數周四（8 日）收盤齊跌，滬指跌 0.33%，原因是成都持續大範圍封控，凸顯政府在需要付出更大經濟、社會代價情況下，仍堅持「清零」政策。

證券時報報導，滬指周四收盤跌 0.33% 至 3,235.59 點，深成指跌 0.86% 至 11,746.92 點，創業板指大跌 1.86% 至 2,523.01 點，兩市成交額合計人民幣 7,883 億元，「北向資金」淨流出 0.87 億元。

燃氣、石油、農業、家電、食品飲料、煤炭、半導體等類股均走低，飯店餐飲、物流、旅遊等族群齊揚。

香港恒生與恒生科技指數周四收盤均下跌 1%。

成都市人民政府新聞辦公室在周三深夜舉行疫情防控工作記者會，衛健委主任楊小廣表示，8 月 12 日至 9 月 6 日，全市累計通報本土病例 1,683 例，其中有症狀確診病例為 1,175 例。

政府官員說，本輪疫情是對成都衝擊最大、防控難度最高的一次，目前疫情處於最吃緊階段，容不得絲毫鬆懈，仍需持續落實防控措施。成都市政府將繼續推動全員核酸檢測，力爭用一周時間實現全市社會面「清零」目標。

面對傳染力更強的變種病毒，中國「清零」政策的成本愈來愈高：經濟學家持續下修全年經濟成長率、工廠和零售活動降溫。中國全國周三本土確診病例新增 1,334 例，已連續一個月單日新增染疫人數破千例。

國家衛健委周四說，中秋、國慶假期臨近，但本土疫情仍呈多點散發、多地頻發趨勢，因此政府鼓勵民眾國慶假期在當地過節，儘量避免跨地市流動。