〈美股盤後〉鮑爾鷹聲不止 標普收復4000點大關

聯準會主席鮑爾週四 (8 日) 持續釋出鷹派言論，但隨著醫療保健、金融股帶頭上漲，美股延續前一日反彈勢頭，四大指數全數收紅，道瓊漲近 200 點，標普升 0.66%，突破 4000 點大關。

數據方面，美國勞工局公布，截至 9 月 3 日為止，美國上週首度申請失業救濟金的人數比前一週減少 6,000 人至 22.2 萬人，這顯示勞動力市場仍然比聯準會期望的還要強勁。

政經消息方面，全球央行鷹聲震耳欲聾，鮑爾週四在 9 月會議前最後一次談話期間重申，聯準會矢言力抗通膨，未達任務絕不退縮，以防止重蹈 1970 年代高通膨時期付出「極高社會代價」的覆轍。CME 的 FedWatch 數據顯示，市場預估聯準會 9 月升息３碼的機率超過 86%。

歐洲央行 (ECB) 週四決策會議提高多項利率各 3 碼，將基準存款利率從 0 升至 0.75%，創 2011 年以來最高，央行官員們還不排除 10 月份再升息 3 碼的可能性。

外媒引述消息人士報導，美國總統拜登「延遲」取消川普時期對中國商品課徵的關稅，由於 11 月美國期中選舉前的任何決定都會對拜登和民主黨構成風險，同時，美中元首 G20 (20 國集團) 峰會前，拜登也不願意放棄關稅所提供的槓桿效用。

白金漢宮週四宣布英國女王伊麗莎白二世過世，享耆壽 96 歲，為紀念她的逝世，英國將舉行為期 10 日全國哀悼期，並於女王逝世後第 10 天舉行葬禮，倫敦證券交易所屆時將休市。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.07 億例，死亡數突破 650 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週四 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，醫療保健、金融和材料板塊領漲，通訊服務、必需消費品和公用事業走跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.96%；Meta (META-US) 上漲 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.98%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。

道瓊成分股逾半收紅。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.36%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.33%；高盛 (GS-US) 上漲 1.46%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.27%；3M (MMM-US) 下跌 1.06%。

費半成分股普遍收高。AMD (AMD-US) 上漲 3.98%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.33%；美光 (MU-US) 漲 0.71%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.01%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.01%；高通 (QCOM-US) 漲 0.19%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.56%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.36%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.35%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.96% 至每股 154.46 美元。全球首富馬斯克透露，旗下太空探索公司 SpaceX 已和蘋果進行會談，涉及由衞星寬頻服務 Starlink，為蘋果旗艦新機 iPhone 14 提供緊急通訊功能。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 1.96% 至每股 289.26 美元。大陸乘用車市場信息聯席會發布，中國 8 月新能源乘用車零售銷量達 52.9 萬輛，其中特斯拉中國產汽車銷量達 76965 輛，在上海防疫封鎖導致生產放緩之後，特斯拉交車量已強勁回升。

莫德納 (MRNA-US) 揚升 4.73% 至每股 141.28 美元。德銀將這家製藥巨頭的股票評級從「持有」上調至「買入」。莫德納週四預估，美國未來新冠疫苗的年銷售額可能介於 52 億美元至 129 億美元之間。

超微 (AMD) 走升 3.98% 至每股 82.78 美元。投行 Stifel 調高 AMD 的目標價至每股 122 美元，將比當前價格上漲 40% 以上。

比亞迪 ADR (BYDDY-US) 下滑 2.85% 至每股 55.81 美元。比亞迪 8 日公布，將在泰國建電動汽車製造工廠，目前已簽署 96 公噸土地購買協議，2024 年起每年生產 15 萬輛電動汽車。

美國電信商 T-Mobile (TMUS-US) 收跌 0.093% 至每股 145.36 美元，其盤後股價一度升超過 2.8%。T-Mobile 將有線業務出售給 Cogent 後，公司週四宣布一項價值 140 億美元的庫藏股計畫，將持續到明年 9 月。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.2 萬，預期 24 萬，前值 22.8 萬

美國上週續領失業金人數報 147.3 萬，預期 143.5 萬，前值 143.7 萬

華爾街分析

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司 (Ark) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 抨擊，鮑爾正在效仿前聯準會主席伏克爾 (Paul Volcker) 揮舞著大鎚來打擊通膨，但他正犯下一個大錯，因為商品市場已從通膨轉正變成通縮。

美銀經濟學家 Michael Gapen 研判：「如果 9 月 13 日消費者物價指數 (CPI) 數據意外下行，則可能提高小幅升息機率，不過，聯準會仍然更有可能升息 3 碼。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主