〈熱門股〉外資回抱面板雙虎 群創登本周買超冠軍

面板產業下半年仍難脫整理格局，但面板雙虎近期持續受到外資低接回補，統計群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 本周就分別獲外資買超 31486、21846 張，分居周買超第一名、第三名，股價也相對大盤強勢。

觀察面板廠股價自去年高點以來已大幅回檔修正，近期股價逆勢抗跌，友達沿 5 日線緩步墊高，群創也重返 5 日線，雖然各尺寸面板仍呈現跌價走勢，但經營層出面喊話，認為整體市況正逐步朝好的方向發展。

友達指出，下半年各品牌廠狀況不同，但已看到一些客戶拉貨轉趨積極，整體供需正逐步恢復到較平衡狀態，對產業是好的因素，群創也預期，在各項因素持續對產業帶來好的影響，今年底將會是此波產業景氣循環的底部，明年初將開始朝正向發展。

值得注意的是，友達、群創 9 月底也將分別減資 2 元、0.9 元，依面板雙虎第二季財報推算，每股淨值都將提升至 29.17 元，換算股淨比皆偏低。

8 月營收方面，雖然雙虎面板出貨均較上月回溫，但受報價下滑影響，友達、群創營收雙雙呈現月減，年減幅更高達 5 成以上，單月營收分別降至 160.21 億元、152.81 億元，皆續探 2020 年初、逾 30 個月低點。