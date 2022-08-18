〈群創法說〉中國限電有助供給和緩 看年底是谷底、明年回溫

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (18) 日召開法說，總經理楊柱祥認為，近期中國限電事件將有助整體供給趨於緩和，後續將持續關注國際通膨、氣溫變化對產業的影響，預期年底將是此波產業景氣循環的底部，明年初開始朝正向發展，且電視、筆電 IT 終端庫存年底也可望恢復健康水位。

法人關注供應鏈庫存何時能恢復到正常水位，楊柱祥以需求油門、供給剎車兩面向回應，需求端來看，雖然上半年終端銷售不如去年同期，但中國 618、亞馬遜 Prime Day 已見銷售回溫，至於供給端，由於近期中國四川、重慶限電，影響當地至少 8 座面板廠營運，其中有 5-6 座 8.5/8.6 代廠，對產業供給有緩和作用。

中國近期因高溫炎熱、用電拉警報，不少省分針對工業企業祭出停工令，由於停工令未排除白名單企業，且白名單企業最多僅能取得 30% 電力，初估也僅能維持工廠無塵室 (Clean room) 必要運作，並無法執行生產，而依當地 8 座廠推算，估影響全球 3.6-5% 供給，換算是 32 吋面板每月約 200-300 萬片產能。

從各應用類別來看，楊柱祥說，全球筆電市場規模在今年短期庫存調整後，預期未來每年出貨量將維持在 2.2-2.4 億台，較過往平均 1.5 億台顯著增加，且 Windows 11 推出、16:10、搭配極窄邊框、MiniLED 背光新品陸續推出，預期明年下半年將刺激換機潮。

電視方面，楊柱祥指出，群創中小尺寸電視面板出貨量穩定，短期價格則較具挑戰，在產能上，群創自身集中生產 50 吋以下電視產品，其中 24、40 吋位居市場最大供應商，65、75 吋大尺寸則活用外購 G10.5 產能，至於 85 吋超大尺寸電視面板則應用 7 代線優勢規格。

隨著去年塞港問題在今年初逐步緩解，在途貨物陸續抵達通路，導致終端庫存攀高，上半年筆電整機庫存甚至一度達到 16 周高峰，楊柱祥認為，下半年在返校、購物節帶動去化下，年底可望恢復到健康水位，而過去筆電整機與面板健康庫存周期約為 8 周、5 周。

另一方面，群創也聚焦車用、高附加價值產品，旗下更有專注車載應用的子公司 CarUX，統計群創今年第二季車用營收占比達 11.7%，較 2020 年同期倍增，公司也預期未來 20 吋以上一體化車用面板產品將占車用產品營收逾 5 成以上。