Jeep宣布2025年前推4款電動車 包括一款Wrangler風格SUV

Jeep 計劃 2025 年在北美推出 4 款全新的全電動 SUV，其中包括一款豪華 Grand Wagoneer 和一款名為 Recon 的 Wrangler 風格越野車。

這家經典美國 SUV 品牌周四 (8 日) 宣布推出這些新車，並計劃到 2030 年時將其半數美國銷量和所有歐洲銷量都變成純電動車。銷售目標與 Jeep 母公司 Stellantis (STLA-US) 之前宣布的目標一致。

Jeep 表示，新的 EV 車型將補充該品牌陣容，而不是替代旗艦 Wrangler 越野 SUV 等現有車型。

這是 Jeep 歷來最詳細、最激進的電氣化計畫。之前該品牌主要專注於插電式混合動力車，除了傳統內燃機外，還提供全電動駕駛。

Jeep CEO 姆尼爾 (Christian Meunier) 在媒體會上表示，「我們的目標非常明確：成為 SUV 電氣化領域的全球領導者。」該公司計劃到 2025 年實現這一目標。

Jeep 表示，Wrangler 的兄弟款 Recon 和代號「S」的電動 Grand Wagoneer 預計 2024 年投入生產。

這家汽車製造商的目標是單次充電可行駛 400 英里、600 匹馬力和時速 0-60 英里約 3.5 秒。該品牌沒有宣布 Recon 的性能預期，只是說將提供類似 Wrangler 的越野能力。

Jeep 還計畫 2025 年在歐洲推出 4 款新電動車，其中包括一款不會在美國銷售、名為 Avenger 的小型 SUV。姆尼爾拒絕透露有多少汽車將在北美和歐洲銷售。

該公司表示，Avenger 比該品牌的入門級 Jeep Renegade 小，將於 2023 年初在歐洲上市。

Jeep 計劃到 2025 年為其系列車款中每輛車提供某種形式的「電氣化」。這可能包括混合動力、插電式混合動力或全電動車型。該公司拒絕預測到 2025 年或 2030 年，其銷售車型中哪一部分將繼續由傳統汽油引擎提供動力。

Jeep 目前在美國提供 Wrangler 和 Grand Cherokee 的插電式混合動力版本。這些車輛可以在內燃機啟動為車輛提供動力之前以全電動模式行駛。 4x4 電動車型被標記為「4xe」，這是該品牌的越野聲譽與電氣化相結合的一種表現。

Jeep 母公司 Stellantis 的整體電氣化戰略包括到 2025 年投資 300 億歐元用於電動車和配套技術。該公司預計到 2025 年將在美國和歐洲擁有 55 種電動車型：40 款全電動車型和 15 款插電式混合動力汽車。