〈台股盤前〉台指期夜盤跌近百點 大盤均線逐漸空頭排列

美股長債殖利率飆升，導致科技、晶片股拋收壓力擴大，那指、費半已連七黑，台股面臨秋節前賣壓，6 日一度回測 14600 點，均線也逐漸呈現空頭排列，加上台指期夜盤跌近百點，大盤短線要守住 14700 點關卡恐有挑戰。

美股道瓊指數 6 日下跌 0.55% 收 31,145.3 點，那斯達克指數下跌 0.74% 收 11,544.91 點，標普 500 指數下跌 0.41%，收 3,908.19 點，費城半導體指數下跌 1.07%，收 2,571.5 點。台指期夜盤下跌 95 點至 14540 點，跌幅 0.65%。

國內外新聞方面，高通發布驍龍 6 Gen1 與驍龍 4Gen1 手機處理器 (AP) ，將採用 4 奈米製程，而蘋果即將於 8 日凌晨 1 點舉行秋季發表會，除了蘋果外，谷歌將於 10 月 6 日發表手機與智慧手錶新機，Meta 也將在同月 11 日發布新 AR/VR 設備 Quest Pro。

近期半導體市況放緩，外傳台積電將因此關閉 4 台極紫外光 (EUV) 機台，先進製程稼動率出現鬆動引起市場議論，美系外資最新報告認為傳聞可能屬實，部分原因是預先規劃好的 EUV 設備升級，對此，台積電 6 日則回應不評論市場傳聞。

進入 8 月營收公布旺季，各大廠紛紛公佈營收，聯電 8 月營收 253.46 億元，首度衝破 250 億元，連 11 個月創新高；驅動 IC 大廠聯詠受到面板業庫存調整影響，8 月營收下探 26 個月來新低，累計前 8 月營收 813.66 億元，也從成長轉變為衰退。

另外，金融保險業半年報於 8 月 31 日全數出爐，其中南山人壽、宏泰人壽、三商美邦人壽等 3 家公司淨值比低於 3% 金管會所設定「紅線」，對此，保險局 6 日表示，南山人壽與宏泰人壽因為還未達到資本不足將持續關注，而三商美邦則須提出財務改善計畫。