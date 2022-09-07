〈台股盤中〉老謝憂新金融風暴將至 台積電摜殺台股重挫逾260點

美元強升、人民幣急貶，財信傳媒董事長謝金河憂「新版亞洲金融風暴醞釀中」，今 (7) 日台北股匯市雙殺，台幣暴貶貶破 30.9 元，台股也在台積電領跌壓力下，一度重挫超過 260 點，14500 點失守。

謝金河在臉書 PO 文表示，美國擺出強硬升息姿態，推升了美元強升，亞洲貨幣更是疲弱不振，這不覺令人想起 1997 年的亞洲金融風暴。

謝金河指出，南韓前 8 月逆差高達 245.7 億美元，情勢越來越嚴重，韓元跌至 1380.77，已經跌破 2008 年低價，南韓外債比重高，可能率先拉警報，台灣，日本也會受到波及，但外債不高，可以安渡難關。接下來是經濟愈來愈吃力的中國及香港，人民幣急跌可能是一個不好的訊號，接下來港元聯繫匯率可能撐不住，這是下一輪新型亞洲金融風暴的路徑！

聯準會恐將積極升息的壓力下，美元指數再度飆破 110，美股四大指數全面收黑，亞幣今天全倒，台幣和台股都在劫難逃，權王台積電早盤最低下跌 14 元、破底殺到 475 元，不但跌幅約 3%，影響大盤約 116 點。

其餘權值股也普遍臉綠，鴻海跌約 1%，聯發科、矽力 - KY、面板雙虎、台塑四寶全都連袂走跌，金融股跌勢更重，只有股王大立光挾基本面優勢逆勢強漲，最高漲到 1970 元。

盤面上各類股幾乎全盤皆墨，只有光電族群隨大立光逆揚，晶睿漲約 4% 最帶勁，凌巨、玉晶光、翔耀、誠美材、TPK-KY 全都逆勢上漲。

整體來說，美元指數強勁上漲，公債殖利率繼續飆升，市場開始擔憂 QE 縮表加倍，台股盤中最低殺到 14410.83 點，由於資金加速流出股市，再來就看今年 7 月中的 14378 低點是否有撐。