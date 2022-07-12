動作頻頻！拆股、裁員後 GameStop推出NFT商城

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周一 (11 日) 宣布推出外界期待已久的非同質貨幣 (NFT) 線上商城，以重振業務，並從消費者採用加密貨幣和區塊鏈技術中獲利。

GameStop 表示，目前該平台已向公眾開放 Beta 測試版，允許用戶連接自己的數位資產錢包，包括近期推出的 GameStop 錢包，接著用戶能購買、出售和交易虛擬商品的 NFT。

GameStop 表示，再過一段時間，該商城將擴充其他功能，例如提供 Web3 遊戲等。

GameStop 董事長是由美國最大寵物用品電商平台 Chewy (CHWY-US) 創始人兼激進投資者 Ryan Cohen 擔任。

該公司多年來背負沉重債務，部分係因公司房地產足跡龐大，以及電玩遊戲產業的線上轉變快速，如今 GameStop 正經歷轉型，此為 Ryan Cohen 投資數位未來的最新創舉，試圖贏得投資者的青睞，擺脫「在過時的購物中心開設過多電面的老派零售商」的印象。根據年度文件，截至 1 月 29 日，GameStop 共有 4573 家商店，其中 3018 家位於美國。

GameStop 想利用 NFT 等熱門領域實現成長。NFT 這種獨特的數位資產引起熱潮，一些零售產業觀察家預期 NFT 會成為熱門的節日禮物。據 Salesforce，11 月至 12 月期間，大眾預計向零售商採購約莫 50 萬個 NFT，總市值為 5400 萬美元。

然而，部分人認為，該商城來得太晚，數位藝術品虛擬和化身的銷售熱度恐已自新冠疫情爆發前的高點降溫，且 GameStop 必須與其他成熟的 NFT 商城競爭，包括市場巨擘 OpenSea。

GameStop 的數位優先轉型之路並非一帆風順，上周該公司甫解雇財務長 Recupero ，並宣布跨部門裁員。知情人士透露，Recupero 被解雇是因為與公司文化不合，且作風「太過放任」而遭 Cohen 汰除。

Recupero 沒有立即回應 外媒置評請求。

GameStop 周一股價上漲 1.21%，收 130.09 美元，盤後續揚。

