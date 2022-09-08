美股重點新聞摘要2022年09月08日

今日操盤前瞻

蘋果秋季發表會

聯準會 (Fed) 經濟褐皮書

歐洲央行 (ECB) 利率決議

美國上周失業金數據

Fed 主席鮑爾發表談話

美國果粉心安！新款 iPhone 最大驚喜：沒有漲價

蘋果周三 (7 日) 舉行新品發表會，iPhone 14 系列擁有更棒的顯示器、相機、衛星傳訊功能，以及 Pro 略有新意的瀏海設計，但最令美國消費者驚喜的消息是：iPhone 沒有漲價。閱讀全文...

iPhone 14 增添衛星通訊功能 證實與 Globalstar 合作

蘋果 iPhone 14 系列新機亮相，並宣布與美國衛星通訊商 Globalstar 合作，讓用戶能在訊號不良地區使用衛星 SOS 緊急服務，消息公布後一度帶動 Globalstar 股價周三 (7 日) 盤中直線飆漲。閱讀全文...

一文掌握蘋果秋季發表會：iPhone 14 Pro 瀏海大改造 新一代 AirPods Pro、Apple Watch Ultra 亮相

蘋果新品發表會於台灣時間周四（8 日）凌晨 1 點揭開序幕，iPhone 14、新一代 AirPods Pro 與三款智慧手錶陸續亮相，其中 iPhone 14 Pro 採用蘋果最新 A16 晶片，再次突破 A15 晶片效能，值得注意的是，經典象徵瀏海也改成長橢圓形的動態形式，會隨訊息通知、各種應用成是改變型態，出乎外界意料，讓瀏海不只是 iPhone 的裝飾，變得更靈活。閱讀全文...

Fed 褐皮書報告壞消息 帶來美股好消息

聯準會週三 (7 日) 公布最新「褐皮書」報告指出，儘管美國通膨出現減速跡象，但高物價和勞動力市場緊張對美國經濟前景構成壓力。由於市場正處於「壞消息就是好消息」的模式，即經濟放緩可以推動聯準會鴿派早日抬頭，當褐皮書公布後，美股主指隨後創下盤中高點，道瓊一度漲逾 500 點。閱讀全文...

Fed 梅斯特重申鷹派基調 警告通膨恐仍未觸頂

克里夫蘭聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特（Loretta Mester）周三（7 日）發表談話時重申，Fed 需要在 2023 年初將利率提高到 4% 以上，並在一段時間內保持這一水準，替近 40 年來的高通膨降溫，預估 Fed 在明年不會降息，並指出決策者需要防止通膨預期失控。閱讀全文...