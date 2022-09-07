聯合再生8月營收15.44億元 創近三年同期高

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日公布 8 月營收 15.44 億元，月增 20.56%，年增 46.38%，累計前 8 月營收 114.1 億元，年增 27.58%；受惠模組需求暢旺，聯合再生 8 月營收創下三年來同期新高，累計前 8 月已破百億元。

聯合再生也宣布，次世代大尺寸模組通過工研院 (ITRI) 最高等級風洞測試，為台灣首家通過 17 級風速風場驗證的產品。

聯合再生表示，太陽能模組長期可靠及穩定的發電壽命是業主與投資商最重要的訴求，隨著台灣大尺寸高功率模組普及化，抗風壓要求也日趨重要，台灣因處亞熱帶地區，季風顯著且天氣多變，強颱更具備 16 級以上陣風。

以過往蘇迪勒颱風為例，當時觀測風速為 9 級風，太陽能板即發生多處扭曲變形及嚴重受損狀況，造成投資業主損失慘重血本無歸，因此颱風造成的天災損失為案場投資不可忽視的風險項目。

不過，先前多數模組評估抗風壓能力多以實驗室荷重模擬方式進行，並未將產品送入實際風場中進行考驗，聯合再生為因應此議題，優化模組設計及最高規格用料，攜手供應商合作打造快拆式支架，驗證全套解決方案，並順利通過符合國際標準的測試驗證方案，藉以驗證產品承受或抵抗環境的能力。